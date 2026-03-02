"Von der Leistung her auf einem anderen Level": Ist Jamal Musiala beim FC Bayern München schon der Rang abgelaufen worden?

Im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund war Musiala am Samstag in der 61. Minute von FCB-Trainer Vincent Kompany gebracht worden. Dabei erhielt er den Vorzug vor Lennart Karl, der gegen den BVB überhaupt nicht zum Einsatz kam. Auf sich aufmerksam machen konnte Musiala im Ruhrgebiet jedoch nicht.

"Ich weiß nicht, was da los ist", sagte Hamann bei Sky 90 zur Situation bei Jamal Musiala. "Er war keine Option für die Startformation gegen Dortmund, wird das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht sein", ergänzte er.