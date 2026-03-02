Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann hat in seiner Funktion als TV-Experte FC Bayern Münchens Jamal Musiala kritisiert. Musiala hatte Mitte Januar sein Comeback nach seinem Wadenbeinbruch gefeiert und hatte seitdem in seinen neun Auftritten für den FCB meist nicht überzeugt.
"Von der Leistung her auf einem anderen Level": Ist Jamal Musiala beim FC Bayern München schon der Rang abgelaufen worden?
- IMAGO / RHR-Foto
Dietmar Hamann rätselt bei Jamal Musiala: "Weiß nicht, was da los ist"
Im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund war Musiala am Samstag in der 61. Minute von FCB-Trainer Vincent Kompany gebracht worden. Dabei erhielt er den Vorzug vor Lennart Karl, der gegen den BVB überhaupt nicht zum Einsatz kam. Auf sich aufmerksam machen konnte Musiala im Ruhrgebiet jedoch nicht.
"Ich weiß nicht, was da los ist", sagte Hamann bei Sky 90 zur Situation bei Jamal Musiala. "Er war keine Option für die Startformation gegen Dortmund, wird das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht sein", ergänzte er.
- Getty Images
Didi Hamann über FCB-Star Jamal Musiala: "Glaube, dass ihm sehr viel fehlt"
Die bisherigen Auftritte Musialas nach seinem Comeback sah Hamann kritisch, auch wenn er natürlich im Hinterkopf hatte, dass der 23-Jährige lange pausiert hatte. "Ich glaube, dass Jamal Musiala sehr viel fehlt. Es ist im Moment ein Versuch, ihn zu integrieren. Er war natürlich mehrere Monate weg, was man nicht vergessen darf", sagte Hamann.
Aber er gab auch zu bedenken: "Wenn du diesen Stellenwert hast, wenn du der bestbezahlte Spieler bist, dann bist du irgendwo auch der wichtigste, dann hast du zwei, drei Spiele Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen."
- Getty Images
Jamal Musiala " ist der Michael Jordan von Bayern München"
Musiala hatte im Februar 2025 seinen Vertrag bis 2030 bei den Münchnern verlängert und war mit einem geschätzten Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro zum Top-Verdiener bei den Bayern aufgestiegen. "Er ist der Michael Jordan von Bayern München. So wird er bezahlt. Ich frage mich, wann er der Mannschaft wieder helfen wird oder helfen will", meinte Hamann.
Dass Musiala anstelle von Karl in Dortmund spielen durfte, verstand der Ex-Nationalspieler überhaupt nicht: "Wenn wir jetzt nach Leistung gehen, kann man auch sagen: Na ja, eigentlich in dem unheimlich wichtigen Spiel gegen Dortmund muss Lennart Karl kommen vor Musiala, weil er einfach von der Leistung her auf einem anderen Level ist", sagte er.
Die Saison 2025/26 von Jamal Musiala beim FC Bayern
- Spiele: 9
- Spielminuten: 294
- Tore: 1
- Assists: 2