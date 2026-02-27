Spielt Jamal Musiala dabei eine Rolle? Lennart Karl wartet angeblich noch mit neuer Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Mit einer weiteren Vertragsverlängerung wollen die Münchner möglichen Abwerbungsversuchen anderer Topklubs, etwa von Real Madrid, zuvorkommen.

Für Aufsehen sorgte Karl bereits Mitte Januar, als er bei einem Besuch eines Fanklubs erklärte, dass sein großer Traum ein Wechsel nach Spanien sei: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein."

Karl hatte in der Hinrunde einen rasanten Aufstieg hingelegt, erlebte nach der Winterpause aber eine kleine Formdelle. In zwei der vergangenen drei Pflichtspielen kam der er gar nicht zum Einsatz, so auch am Samstag beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Dazwischen zeigte er beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen aber eine ansprechende Leistung samt Assist. Insgesamt verzeichnete der Offensivspieler in dieser Saison in 31 Einsätzen sieben Tore und vier Vorlagen.