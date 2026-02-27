Mit dem 18. Geburtstag verlängerte sich der Vertrag von Lennart Karl beim FC Bayern München am 22. Februar automatisch bis 2029. Der Rekordmeister möchte den Shootingstar jedoch nochmal länger an sich binden, weshalb bereits Gespräche laufen sollen. Die Spielerseite zeige sich dabei offenbar noch zurückhaltend. Das berichtet die Bild.
Spielt Jamal Musiala dabei eine Rolle? Lennart Karl wartet angeblich noch mit neuer Vertragsverlängerung beim FC Bayern
Das Zögern der Spielerseite hänge vor allem mit Karls Einsatzzeiten in den vergangenen Wochen zusammen. Seit der Rückkehr von Jamal Musiala, der die gesamte Hinrunde aufgrund eines schweren Wadenbeinbruchs verpasst hatte, ist Karl, der unter anderem vom ehemaligen Bayern-Kapitän Michael Ballack betreut wird, wieder mehr in den Hintergrund gerückt. Deshalb wolle man sich mit einer Entscheidung vorerst Zeit lassen, heißt es.
Transferexperte Fabrizio Romano hatte zuletzt noch berichtet, dass die Gespräche zwischen Karl und den Bayern über einen neuen Vertrag bis 2031 positiv verliefen. Dieser soll eine erneute, deutliche Gehaltserhöhung enthalten: Mit der erst kürzlich abgeschlossenen Verlängerung soll Karls Jahresgehalt bereits auf rund zwei Millionen Euro gestiegen sein. Laut einem Bericht der Sport Bild könnte der neue Vertrag künftig ein Gehalt von fünf bis sieben Millionen Euro jährlich vorsehen.
Karls nennt Real Madrid seinen "Traumverein"
Mit einer weiteren Vertragsverlängerung wollen die Münchner möglichen Abwerbungsversuchen anderer Topklubs, etwa von Real Madrid, zuvorkommen.
Für Aufsehen sorgte Karl bereits Mitte Januar, als er bei einem Besuch eines Fanklubs erklärte, dass sein großer Traum ein Wechsel nach Spanien sei: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein."
Karl hatte in der Hinrunde einen rasanten Aufstieg hingelegt, erlebte nach der Winterpause aber eine kleine Formdelle. In zwei der vergangenen drei Pflichtspielen kam der er gar nicht zum Einsatz, so auch am Samstag beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Dazwischen zeigte er beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen aber eine ansprechende Leistung samt Assist. Insgesamt verzeichnete der Offensivspieler in dieser Saison in 31 Einsätzen sieben Tore und vier Vorlagen.
Lennart Karl: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 31
- Tore: 7
- Vorlagen: 4
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.