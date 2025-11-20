"Volle Attacke": Thomas Müller spricht Klartext über seine Zukunft bei den Vancouver Whitecaps

Müller hat seinem Team mit acht Toren in neuen Spielen den Weg ins Viertelfinale geebnet. Eine Ausbeute, von der er selbst ein wenig überrascht ist. "Ich hatte, was die Tore betrifft, nicht so hohe Erwartungen. Diese habe ich auf jeden Fall übertroffen", sagte er im Interview mit dem kicker und lachte dabei. "Natürlich freue ich mich über die Tore, aber hauptsächlich freue ich mich über die Mannschaftserfolge. Bei den acht Toren waren zwar auch ein paar Elfmeter dabei, allerdings war meistens auch gewaltiger Druck auf dem Kessel. Denn es ging immer um etwas oder es waren oftmals Last-Minute-Geschichten."

Müller betonte, dass die "vielen emotionalen Momente mehr Nervenkitzel" hervorgerufen hätten, "als ich vor meinem Transfer gedacht habe. Ich wusste ja nicht, wie ich mich in der MLS und bei den Whitecaps adaptieren kann. Folgerichtig kann ich sagen, dass ich hier sehr zufrieden bin und es mir viel Spaß macht." Nun wolle der Routinier auch den Meistertitel gewinnen, der auch für ihn einen "sehr großen" Stellenwert hätte.