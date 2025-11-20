Vor dem Viertelfinale der MLS-Playoffs gegen den Los Angeles FC hat Thomas Müller von den Vancouver Whitecaps ein Zwischenfazit über seine ersten Monate in Nordamerika gezogen. Außerdem verkündete er, wie es um seine Zukunft steht.
"Volle Attacke": Thomas Müller spricht Klartext über seine Zukunft bei den Vancouver Whitecaps
Thomas Müller hat seine eigenen Erwartungen übertroffen
Müller hat seinem Team mit acht Toren in neuen Spielen den Weg ins Viertelfinale geebnet. Eine Ausbeute, von der er selbst ein wenig überrascht ist. "Ich hatte, was die Tore betrifft, nicht so hohe Erwartungen. Diese habe ich auf jeden Fall übertroffen", sagte er im Interview mit dem kicker und lachte dabei. "Natürlich freue ich mich über die Tore, aber hauptsächlich freue ich mich über die Mannschaftserfolge. Bei den acht Toren waren zwar auch ein paar Elfmeter dabei, allerdings war meistens auch gewaltiger Druck auf dem Kessel. Denn es ging immer um etwas oder es waren oftmals Last-Minute-Geschichten."
Müller betonte, dass die "vielen emotionalen Momente mehr Nervenkitzel" hervorgerufen hätten, "als ich vor meinem Transfer gedacht habe. Ich wusste ja nicht, wie ich mich in der MLS und bei den Whitecaps adaptieren kann. Folgerichtig kann ich sagen, dass ich hier sehr zufrieden bin und es mir viel Spaß macht." Nun wolle der Routinier auch den Meistertitel gewinnen, der auch für ihn einen "sehr großen" Stellenwert hätte.
- Getty
Thomas Müller verkündet Zukunftsentscheidung
"Vor allem bin ich in eine neue Liga und ein neues Land gewechselt und hätte dann innerhalb kurzer Zeit eine außergewöhnliche Mannschaftsleistung miterlebt. Die Whitecaps sehnen sich nach Erfolg. Für die Stadt Vancouver und den Klub wäre es etwas ganz Besonderes, das erste Mal seit 1979 im Fußball", ergänzte der langjährige Nationalspieler und Weltmeister von 2014. Müller selbst versuche aber weniger, "auf den Titel zu spechten, sondern in den nächsten drei Wochen mitzuhelfen, dass das Team die Leistung auf den Platz bringt, zu der es imstande ist. Wir haben nicht so viele Spieler, die schon mal um einen Championship-Titel gespielt haben. Da ist eine extrem gierige Demut gefragt".
Unabhängig vom Saisonausgang steht für Müller inzwischen aber schon fest, ob er noch eine zweite Saison in Vancouver dranhängen wird. "Ja - volle Attacke", stellte er auf entsprechende Nachfrage des kicker klar. Dahingehend wurde bereits eine Option im ursprünglich bis Ende des Jahres laufenden Vertrags verankert. Vorher wird er aber auch als WM-Experte für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer zu sehen und hören sein.
Thomas Müller und Sportdirektor in ständigem Kontakt
Gleichzeitig verfolgt Müller die Mission, die Professionalisierung in Vancouver voranzutreiben. Deshalb stünde er auch ständig mit dem deutschen Whitecaps-Sportdirektor Axel Schuster in Kontakt. Es werde sich über Dinge ausgetauscht, "die es mittelfristig zu verbessern gilt und was hier im finanziellen Rahmen möglich ist. Wir versuchen gemeinsam, meine Eindrücke aus 16 Jahren auf höchstem Niveau zu nutzen, um die Strukturen und den sportlichen Erfolg bei den Whitecaps voranzutreiben."
Müller hatte den FC Bayern München im Sommer nach 25 Jahren und zahlreichen Titeln verlassen, nachdem ihm der deutsche Rekordmeister keinen neuen Vertrag angeboten hatte.
Die Leistungsdaten von Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps
- Spiele: 9
- Tore: 8
- Assists: 3