Völlig kuriose Nummer! Crystal Palace bricht schon wieder eigenen Transferrekord für einen Ein-Tore-Stürmer

Ein möglicher Abstieg der Wolves, die schon 17 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben, hätte den Marktwert des Stürmers deutlich gedrückt. Strand Larsen war in der Vorsaison als Leihspieler von Celta Vigo mit 14 Toren in seiner Premier-League-Debütsaison aufgefallen.

Die Wolves kauften ihn daraufhin für 27 Millionen Euro fest und verlängerten seinen Vertrag bis 2030. In dieser Saison konnte er an diese Form jedoch nicht anknüpfen: 21 Einsätze, nur ein Tor, ein Assist und ein verschossener Elfmeter.

Palace war nicht der einzige Interessent: Auch Leeds United hatte ein Angebot abgegeben, allerdings ein niedrigeres. Mit dem bevorstehenden Transfer von Strand Larsen nach London öffnet sich für Jean-Philippe Mateta möglicherweise ein neuer Weg - der Ex-Mainzer, treffsicherer, drei Jahre jünger und vertraglich noch bis 2027 gebunden, könnte unter 50 Millionen Euro zu haben sein. Nottingham Forest soll am Palace-Stürmer Interesse zeigen.