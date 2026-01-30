Kurz vor dem Ende von Oliver Glasners Amtszeit legt Crystal Palace noch einmal richtig nach. Nur wenige Wochen, nachdem die Eagles mit einer vereinsinternen Rekordsumme von 40 Millionen Euro Rechtsaußen Brennan Johnson von Tottenham Hotspur holten, knacken sie ihren Transferrekord offenbar erneut. Diesmal für einen Stürmer, der in dieser Saison erst ein Tor erzielt hat - per Elfmeter.
Völlig kuriose Nummer! Crystal Palace bricht schon wieder eigenen Transferrekord für einen Ein-Tore-Stürmer
Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England haben sich Palace und die Wolverhampton Wanderers auf einen Wechsel von Jörgen Strand Larsen geeinigt. Der 25-jährige Norweger soll rund 52 Millionen Euro kosten, dazu könnten bis zu sechs Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen.
Dass so viel Geld fließt, liegt nicht nur an den tiefen Taschen in der Premier League. Schon im vergangenen Sommer hatten die Wolves ein Top-Angebot für Strand Larsen abgelehnt: Newcastle bot über 60 Millionen, bevor Nick Woltemade für noch höhere 75 Millionen Euro kam. Nun scheinen die Wolverhampton-Verantwortlichen, vertreten durch Berater Jorge Mendes, die letzte Chance genutzt zu haben, um eine hohe Ablöse zu erzielen.
Strand Larsen erzielte lediglich ein Tor
Ein möglicher Abstieg der Wolves, die schon 17 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben, hätte den Marktwert des Stürmers deutlich gedrückt. Strand Larsen war in der Vorsaison als Leihspieler von Celta Vigo mit 14 Toren in seiner Premier-League-Debütsaison aufgefallen.
Die Wolves kauften ihn daraufhin für 27 Millionen Euro fest und verlängerten seinen Vertrag bis 2030. In dieser Saison konnte er an diese Form jedoch nicht anknüpfen: 21 Einsätze, nur ein Tor, ein Assist und ein verschossener Elfmeter.
Palace war nicht der einzige Interessent: Auch Leeds United hatte ein Angebot abgegeben, allerdings ein niedrigeres. Mit dem bevorstehenden Transfer von Strand Larsen nach London öffnet sich für Jean-Philippe Mateta möglicherweise ein neuer Weg - der Ex-Mainzer, treffsicherer, drei Jahre jünger und vertraglich noch bis 2027 gebunden, könnte unter 50 Millionen Euro zu haben sein. Nottingham Forest soll am Palace-Stürmer Interesse zeigen.
Angebot von Palace lässt wohl auf sich warten
Allerdings: Informationen der BBC zufolge könnte der Deal mit Strand Larsen noch platzen. Demnach soll Palace bereit sein, von der Verpflichtung Abstand zu nehmen. Die beiden Premier-League-Vereine hatten sich bereits geeinigt, aber die Rahmenbedingungen des Deals waren davon abhängig, dass Palace ein Angebot in Höhe von über 50 Millionen Euro vorlegt. Das ist angeblich noch nicht geschehen.
Jörgen Strand Larsen: Statistiken bei Wolverhamtpton
- Pflichtspiele: 63
- Tore: 20
- Vorlagen: 7
- Gelbe Karten: 7