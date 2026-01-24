Bei der ersten Niederlage des FC Bayern München in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (1:2) fehlten dem Rekordmeister gleich mehrere Stars krankheitsbedingt. Nach der Partie witzelte Sportvorstand Max Eberl über den Ausfall von Serge Gnabry und kommentierte Spekulationen, er hätte sich bei Dayot Upamecano angesteckt.
"Vielleicht haben sie zusammen zu Abend gegessen": Max Eberl nimmt Ausfall von Bayern-Star mit Humor
"Angesteckt weiß ich nicht, vielleicht haben sie sich geküsst oder zusammen zu Abend gegessen. Serge hat eine Magen-Darm-Grippe", erklärte Eberl am Samstag in der Mixed Zone Gnabrys Ausfall.
Neben Gnabry verpasste auch Upamecano das Duell gegen Augsburg. Der Franzose hatte dem deutschen Rekordmeister bereits am Mittwoch beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise gefehlt. "Upa fällt aus! Er ist jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage im Bett. Wenn so ein Virus in die Kabine kommt, dann habe ich immer ein bisschen Angst. Also hoffentlich fällt kein anderer aus", sagte Trainer Kompany noch zu Beginn der Woche.
Bei den Bayern scheint derzeit tatsächlich eine Art Virus umzugehen. Schon Alphonso Davies hatte zuletzt wegen Influenza gefehlt. Sacha Boey steht derweil schon länger aufgrund einer seltenen Magen-Darm-Erkrankung nicht zur Verfügung.
Vincent Kompany: "Großen Respekt an Augsburg"
Nicht krank, sondern verletzungsbedingt fehlten auch Raphael Guerreiro, Konrad Laimer (beide Wadenprobleme) und Josip Stanisic beim Spiel gegen Augsburg, das den Bayern nach zuvor 18 Spielen ohne Niederlage erstmals in der Saison eine Niederlage zufügen konnte. "Großen Respekt an Augsburg. Wir dürfen uns jetzt aber nicht zu klein machen. Wir müssen reagieren und akzeptieren, dass es heute nicht unser Tag war", sagte Kompany.
An der Tabellenführung änderte dies jedoch nichts. Die Münchner führen die Bundesliga weiterhin souverän an. Mit einem Sieg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin könnte der Vorsprung auf die Schwarzgelben noch auf acht Punkte schrumpfen.
Für die Bayern bleibt das Programm weiterhin straff: Am Mittwoch geht es in der Champions League gegen PSV Eindhoven weiter.
Serge Gnabry: Die Statistiken in der Saison 2025/26
- Einsätze: 24
- Tore: 7
- Vorlagen: 8
