"Vielleicht haben sie zusammen zu Abend gegessen": Max Eberl nimmt Ausfall von Bayern-Star mit Humor

"Angesteckt weiß ich nicht, vielleicht haben sie sich geküsst oder zusammen zu Abend gegessen. Serge hat eine Magen-Darm-Grippe", erklärte Eberl am Samstag in der Mixed Zone Gnabrys Ausfall.

Neben Gnabry verpasste auch Upamecano das Duell gegen Augsburg. Der Franzose hatte dem deutschen Rekordmeister bereits am Mittwoch beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise gefehlt. "Upa fällt aus! Er ist jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage im Bett. Wenn so ein Virus in die Kabine kommt, dann habe ich immer ein bisschen Angst. Also hoffentlich fällt kein anderer aus", sagte Trainer Kompany noch zu Beginn der Woche.

Bei den Bayern scheint derzeit tatsächlich eine Art Virus umzugehen. Schon Alphonso Davies hatte zuletzt wegen Influenza gefehlt. Sacha Boey steht derweil schon länger aufgrund einer seltenen Magen-Darm-Erkrankung nicht zur Verfügung.