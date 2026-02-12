In der Frauen Champions League stehen die Hinspiele des Achtelfinales auf dem Programm. Dabei bekommt es VfL Wolfsburg am Donnerstag (12. Februar) mit Juventus Turin zu tun. Das Kräftemessen geht im AOK Stadion über die Bühne.

Der VfL Wolfsburg schloss die Ligaphase mit neun Punkten auf dem neunten Platz ab. Das liegt auch daran, dass die Grün-Weißen drei ihrer letzten vier Auftritten verloren. Das 5:2 gegen Manchester United gelang zwischen einem 1:3 in Lyon und einem 0:2 bei Real Madrid. Es folgte am 17. Dezember ein 1:2 gegen Chelsea.

Am selben Tag unterlagen die Frauen von Juventus Turin vor heimischer Kulisse gegen Manchester United mit 0:1. Damit riss eine Serie mit einem 2:1 bei Atletico Madrid sowie einem 5:0 in St. Pölten – mit dazwischen einem 3:3 gegen Olympique Lyon. Die Ligaphase schlossen die Italienerinnen, die am 16. Oktober beim FC Bayern mit 1:2 verloren, mit zehn Punkten als achte ab.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel VfL Wolfsburg Frauen vs. Juventus Turin in der Frauen Champions League.