Svenja Huth of Wolfsburg in actionGetty Images
Alice Kopp

VfL Wolfsburg vs. Juventus Turin heute live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die Frauen Champions League?

Heute steigt die Partie VfL Wolfsburg vs. Juventus Turin. Doch wer zeigt / überträgt die Frauen Champions League im LIVE STREAM und TV?

In der Frauen Champions League stehen die Hinspiele des Achtelfinales auf dem Programm. Dabei bekommt es VfL Wolfsburg am Donnerstag (12. Februar) mit Juventus Turin zu tun. Das Kräftemessen geht im AOK Stadion über die Bühne.

Der VfL Wolfsburg schloss die Ligaphase mit neun Punkten auf dem neunten Platz ab. Das liegt auch daran, dass die Grün-Weißen drei ihrer letzten vier Auftritten verloren. Das 5:2 gegen Manchester United gelang zwischen einem 1:3 in Lyon und einem 0:2 bei Real Madrid. Es folgte am 17. Dezember ein 1:2 gegen Chelsea.

Am selben Tag unterlagen die Frauen von Juventus Turin vor heimischer Kulisse gegen Manchester United mit 0:1. Damit riss eine Serie mit einem 2:1 bei Atletico Madrid sowie einem 5:0 in St. Pölten – mit dazwischen einem 3:3 gegen Olympique Lyon. Die Ligaphase schlossen die Italienerinnen, die am 16. Oktober beim FC Bayern mit 1:2 verloren, mit zehn Punkten als achte ab.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel VfL Wolfsburg Frauen vs. Juventus Turin in der Frauen Champions League.

  • Martina Lenzini of Juventus FC in actionGetty Images

    Frauen Champions League heute live: Wann beginnt das Spiel VfL Wolfsburg vs. Juventus Turin?

    Das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Juventus Turin findet im Achtelfinale der Frauen Champions League statt. Austragungsort ist das AOK Stadion, angepfiffen wird die Partie um 18.45 Uhr.

  • goalkeeper Stina Johannes of Wolfsburg Getty Images

    VfL Wolfsburg vs. Juventus Turin heute live im TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die Frauen Champions League?

    Das Spiel der Frauen Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und Juventus Turin wird bei Disney+ übertragen und ist sowohl im TV als auch im LIVE STREAM verfügbar. Die Vorberichterstattung setzt kurz vor dem Anpfiff ein, Details zum eingesetzten Übertragungsteam stehen derzeit noch aus. 

    Für Zuschauer aus Deutschland bietet Disney+ zwei Abo-Varianten an: Das Standard-Paket kostet 10,99 Euro pro Monat oder 109,90 Euro im Jahresabo, während die Premium-Version mit 15,99 Euro monatlich beziehungsweise 159,90 Euro pro Jahr zu Buche schlägt. 

  • Frauen Champions League: VfL Wolfsburg vs. Juventus Turin live anschauen: Nützliche Links

