VfL Wolfsburg bei OL Lyonnes (Lyon) heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League der Frauen?

Heute steigt das Topspiel vom VfL Wolfsburg in Lyon. Doch wer zeigt / überträgt die Champions League der Frauen heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der Frauen Champions League stehen die Partien des dritten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei empfängt OL Lyonnes am Mittwoch (12. November) den VfL Wolfsburg. Gespielt wird im Groupama Stadium in Lyon.

Champions League der Frauen live auf DAZN

OL Lyonnes geht mit perfekter Bilanz in den dritten Spieltag. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Arsenal und dem klaren 3:0 gegen St. Pölten ließ das Team von Jonatan Giraldez auch in der Liga nichts anbrennen: 6:1 gegen Nantes, 1:0 gegen Paris FC und 5:1 in Montpellier – ein beeindruckender Lauf mit viel Offensivdruck.

Der VfL Wolfsburg dagegen kommt mit zwei Champions-League-Siegen nach Lyon: 4:0 gegen PSG und 2:1 bei Valerenga. In der Bundesliga holte die Elf von Stephan Lerch drei deutliche Siege – 5:1 in Leverkusen, 2:1 gegen Hoffenheim und 4:1 bei Union Berlin – musste aber zuletzt ein 2:3 gegen Frankfurt hinnehmen. Die Form ist stark, die Defensive allerdings gefordert.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel OL Lyonnes Frauen vs. VfL Wolfsburg Frauen in der Champions League.

  • Selma Bacha (4 Olympique Lyonnais) IMAGO / Sports Press Photo

    Champions League Frauen heute live: Wann beginnt das Spiel OL Lyonnes vs. VfL Wolfsburg?

    Das Heimspiel von OL Lyonnes gegen den VfL Wolfsburg steigt im Rahmen des dritten Spieltags der Ligaphase in der Champions League der Frauen. Das Groupama Stadium dient als Schauplatz. Und der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

  • Stina Johannes (VfL Wolfsburg) IMAGO / Jan Huebner

    OL Lyonnes vs. VfL Wolfsburg heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League der Frauen?

    Das Spitzenspiel zwischen OL Lyonnes und dem VfL Wolfsburg wird exklusiv bei Disney+ gezeigt. Die Übertragung startet kurz vor Spielbeginn, das Kommentatorenteam steht noch nicht fest. Disney+ bietet Euch zwei Modelle an: Das Standard-Abo für 10,99 Euro pro Monat bzw. 109,90 Euro im Jahr und das Premium-Abo für 15,99 Euro monatlich bzw. 159,90 Euro jährlich. Wer kein Abo besitzt, kann die Partie über den LIVE TICKER von GOAL mitverfolgen.

  • Champions League Frauen: OL Lyonnes vs. VfL Wolfsburg live anschauen: Nützliche Links

