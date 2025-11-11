VfL Wolfsburg bei OL Lyonnes (Lyon) heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League der Frauen?

In der Frauen Champions League stehen die Partien des dritten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei empfängt OL Lyonnes am Mittwoch (12. November) den VfL Wolfsburg. Gespielt wird im Groupama Stadium in Lyon.

OL Lyonnes geht mit perfekter Bilanz in den dritten Spieltag. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Arsenal und dem klaren 3:0 gegen St. Pölten ließ das Team von Jonatan Giraldez auch in der Liga nichts anbrennen: 6:1 gegen Nantes, 1:0 gegen Paris FC und 5:1 in Montpellier – ein beeindruckender Lauf mit viel Offensivdruck.

Der VfL Wolfsburg dagegen kommt mit zwei Champions-League-Siegen nach Lyon: 4:0 gegen PSG und 2:1 bei Valerenga. In der Bundesliga holte die Elf von Stephan Lerch drei deutliche Siege – 5:1 in Leverkusen, 2:1 gegen Hoffenheim und 4:1 bei Union Berlin – musste aber zuletzt ein 2:3 gegen Frankfurt hinnehmen. Die Form ist stark, die Defensive allerdings gefordert.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel OL Lyonnes Frauen vs. VfL Wolfsburg Frauen in der Champions League.