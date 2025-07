VfL Bochum vs. Young Boys Bern heute live: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im Livestream?

Am Mittwoch findet die Partie VfL Bochum vs. Young Boys Bern statt. Doch wo könnt Ihr das Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen bestreiten auch die deutschen Klubs zahlreiche Testpartien in Hinblick auf die kommende Spielzeit. Hierbei kommt es etwa am Mittwoch zur Partie vom VfL Bochum gegen die Young Boys Bern. Die Blau-Weißen und die Gelb-Schwarzen treten in der Silberstadt Arena gegeneinander antreten.

Der VfL Bochum bestreitet das zweite von drei Vorbereitungsspielen im Zuge des ersten Trainingslagers am österreichischen Wilden Kaiser. Unmittelbar nach der Anreise am Samstag verzeichnete die Elf von Dieter Hecking ein 1:1 gegen Viktoria Pilsen. Zuvor hatte sie den TuS Harpen mit 14:0 und den Wuppertaler SV mit 5:0 bezwungen.

Nun treffen die Blau-Weißen auf den Vorjahresdritten in der schweizerischen Super League. Für die Young Boys Bern kommt die Begegnung gegen den VfL Bochum sechs Tage nach einem 1:3 gegen Sparta Prag. Ende Juni und Anfang Juli hatte die Mannschaft von Giorgio Contini ein 1:0 gegen den FC Breitenrain, ein 1:2 gegen den FC Thun und ein 4:1 gegen den SC Kriens eingefahren.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels VfL Bochum vs. Young Boys Bern.