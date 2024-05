VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live im Free TV: Wo läuft Bundesliga heute kostenlos im LIVE STREAM und Fernsehen?

Heute findet das Spiel VfB Stuttgart vs. FC Bayern München statt. Doch wo läuft die Bundesliga heute kostenlos im LIVE STREAM und Fernsehen?

In der Bundesliga 2023/24 finden die Spiele der 32. Runde statt. Hierbei geht am Samstag das Spitzenspiel VfB Stuttgart vs. FC Bayern München über die Bühne. Die Schwaben und der FCB halten bei 64 und 69 Punkten. Die Partie steigt in der MHPArena.

Für den VfB Stuttgart kommt das Heimspiel gegen den FC Bayern München eine Woche nach einem 2:2 bei Bayer Leverkusen. In der Partie beim Meister verspielte die Elf von Sebastian Hoeneß einen 2:0-Vorsprung. Damit blieben die Schwaben zum zweiten Mal am Stück sieglos. Nach einem 1:0 bei Borussia Dortmund und einem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt waren sie in Bremen mit 1:2 unterlegen.

Hingegen feierte der FC Bayern München am vergangenen Samstag mit einem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt den dritten Liga-Sieg am Stück. Nach Niederlagen gegen den BVB und in Heidenheim war der FCB mit einem 2:0 gegen den 1. FC Köln auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Anschließend hatte sich das Team von Thomas Tuchel bei Union Berlin mit 5:1 durchgesetzt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels VfB Stuttgart vs. FC Bayern München in der Bundesliga.