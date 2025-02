E. Can

Emre Can erlebt unter Kovac einen Aufschwung - eine Vertragsverlängerung kommt jedoch wohl trotzdem nur unter einer Bedingung infrage.

Seitdem Niko Kovac bei Borussia Dortmund den Trainerposten übernommen hat, erlebt Emre Can eine spielerische Renaissance und ist als Innenverteidiger neben Nico Schlotterbeck gesetzt. Dass sein im Sommer 2026 auslaufender Vertrag verlängert wird, ist jedoch offenbar trotz des Leistungsaufschwungs des immer wieder in der Kritik stehenden Kapitäns an einer bestimmten Bedingung geknüpft.