"Versuchen wir das Unmögliche": Real Madrids Kylian Mbappe nimmt Rekordmarke von Cristiano Ronaldo in den Blick

Der Franzose erreichte bei seinen Treffern eine runde Zahl - und verkündet, dass er sich bei seinen Toren ein großes Ziel setzt.

Mbappe erzielte am Donnerstag beim 4:0-Sieg gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation seinen 400. Treffer in seiner Karriere. Er traf doppelt, davon einmal per Elfmeter, und sicherte Les Bleus damit das WM-Ticket für das Turnier im kommenden Sommer.

Mbappe kommt damit in nur 537 Einsätzen auf die Marke von 400 Toren. Er ist bereits der Rekordtorschütze von Paris Saint-Germain, mit 235 Treffern für den Ligue-1-Spitzenklub. Im Nationalteam liegt er mittlerweile nur noch zwei Treffer hinter Rekordmann Olivier Giroud. Es ist damit nur noch eine Frage der Zeit, bis er Giroud überholt.

    Mbappe: "Man muss es einfach versuchen"

    Mbappe ist erst 26 Jahre alt und hat daher noch viele Jahre mit seinem Verein und seiner Nationalmannschaft vor sich. Deshalb ist ihm auch nach dem Erreichen der 400-Tore-Marke klar, dass er sich neue Ziele setzen kann - und das tut er.

    Nach dem Sieg sagte er den Journalisten: "Die 400 beeindruckt die Leute nicht. Wenn man zu den Spielern gehören will, die die Leute beeindrucken, muss man noch weitere 400 Tore schießen. Cristiano Ronaldos 1.000 Tore? Das ist unmöglich. Aber versuchen wir das Unmögliche. Man muss es einfach versuchen, man hat ja nur eine Karriere."

    Mbappe befindet sich derzeit in Top-Form - und die will er auch mit zum Turnier im kommenden Sommer nehmen. "Ich musste jetzt schon der beste Kylian Mbappe sein, damit wir zur Weltmeisterschaft fahren können. Letztes Jahr war für mich mit der Nationalmannschaft schwierig, in diesem Jahr musste ich zeigen, dass mir die Nationalmannschaft wichtig ist. Nur die, die bei einer WM schon dabei waren, wissen, dass es etwas Besonderes ist, dass es ein Privileg ist, sein Land vor der ganzen Welt zu vertreten", sagte er.

    Mbappe: Dritter Stern das Ziel für Frankreich

    Mbappe blickte schon einmal auf die WM voraus, bei der persönlich seinen zweiten Titelgewinn nach 2018 in Angriff nehmen wird. "Natürlich fahren wir dorthin, um zu gewinnen - wie alle anderen Mannschaften auch. Es ist der Traum, den dritten Stern auf das Trikot des Nationalteams zu setzen. Wir werden jetzt die Auslosung abwarten und uns auf die ersten Gruppenspiele konzentrieren", sagte er. Die ersten drei WM-Gegner bekommt Frankreich am 5. Dezember zugelost.

  • Kylian Mbappe in Frankreichs Nationalteam

    • Spiele: 94
    • Tore: 55
    • Debüt: 25.03.2017
    • Größter Erfolg: Weltmeister 2018
