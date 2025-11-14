"Versuchen wir das Unmögliche": Real Madrids Kylian Mbappe nimmt Rekordmarke von Cristiano Ronaldo in den Blick

Mbappe erzielte am Donnerstag beim 4:0-Sieg gegen die Ukraine in der WM-Qualifikation seinen 400. Treffer in seiner Karriere. Er traf doppelt, davon einmal per Elfmeter, und sicherte Les Bleus damit das WM-Ticket für das Turnier im kommenden Sommer.
Mbappe kommt damit in nur 537 Einsätzen auf die Marke von 400 Toren. Er ist bereits der Rekordtorschütze von Paris Saint-Germain, mit 235 Treffern für den Ligue-1-Spitzenklub. Im Nationalteam liegt er mittlerweile nur noch zwei Treffer hinter Rekordmann Olivier Giroud. Es ist damit nur noch eine Frage der Zeit, bis er Giroud überholt.