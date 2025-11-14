"Versuchen wir das Unmögliche": Real Madrids Kylian Mbappe nimmt Rekordmarke von Cristiano Ronaldo in den Blick

Mbappe ist erst 26 Jahre alt und hat daher noch viele Jahre mit seinem Verein und seiner Nationalmannschaft vor sich. Deshalb ist ihm auch nach dem Erreichen der 400-Tore-Marke klar, dass er sich neue Ziele setzen kann - und das tut er.

Nach dem Sieg sagte er den Journalisten: "Die 400 beeindruckt die Leute nicht. Wenn man zu den Spielern gehören will, die die Leute beeindrucken, muss man noch weitere 400 Tore schießen. Cristiano Ronaldos 1.000 Tore? Das ist unmöglich. Aber versuchen wir das Unmögliche. Man muss es einfach versuchen, man hat ja nur eine Karriere."

Mbappe befindet sich derzeit in Top-Form - und die will er auch mit zum Turnier im kommenden Sommer nehmen. "Ich musste jetzt schon der beste Kylian Mbappe sein, damit wir zur Weltmeisterschaft fahren können. Letztes Jahr war für mich mit der Nationalmannschaft schwierig, in diesem Jahr musste ich zeigen, dass mir die Nationalmannschaft wichtig ist. Nur die, die bei einer WM schon dabei waren, wissen, dass es etwas Besonderes ist, dass es ein Privileg ist, sein Land vor der ganzen Welt zu vertreten", sagte er.