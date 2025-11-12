Kylian Mbappe stichelt gegen den FC Bayern: "Es gibt Besseres"

Auf die Frage, ob er Upamecano zu Real Madrid locken wolle, reagierte der 26-Jährige augenzwinkernd: "Aber ich werde mich aus dieser Diskussion heraushalten, aus Respekt vor seinem Verein und um ihn nicht noch mehr unter Druck zu setzen."

Gleichzeitig machte der Torjäger deutlich, dass Upamecano auf dem Radar vieler Topvereine steht: "Ich werde nichts sagen, aber wenn man von einem Spieler dieses Kalibers spricht, werden alle Vereine darauf aus sein, ihn zu verpflichten."

Upamecanos Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Während die Münchner weiter auf eine Verlängerung hoffen, wird bereits über ein mögliches Interesse von Real Madrid spekuliert – jenem Klub, bei dem Mbappe seit seinem Wechsel im Sommer 2024 selbst spielt. Seine Aussagen dürften also nicht nur als Kompliment, sondern könnten auch als gezielter Köder verstanden werden.