Kylian Mbappe hat sich auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft zur Zukunft von Dayot Upamecano geäußert – und dabei ganz nebenbei einen kleinen Seitenhieb in Richtung FC Bayern verteilt.
Kylian Mbappe stichelt gegen den FC Bayern: "Es gibt Besseres"
Der Real-Madrid-Star schwärmte zunächst in den höchsten Tönen von seinem Nationalmannschaftskollegen: "Wenn man über den besten Verteidiger der Welt und dieser Saison spricht, ist er Teil dieser Debatte", lobte Mbappe den 27-Jährigen. Upamecano sei "super dominant, schlägt die Stürmer, gewinnt seine Zweikämpfe."
Trotz des großen Respekts für den deutschen Rekordmeister ließ Mbappe jedoch durchblicken, dass er seinem Landsmann einen Wechsel durchaus zutrauen würde – und legte dabei eine charmant-provokante Spitze nach: "Er spielt in einem großen Verein, dem FC Bayern, es gibt nicht viel Besseres, aber es gibt Besseres."
Kylian Mbappe schwärmt von Dayot Upamecano
Auf die Frage, ob er Upamecano zu Real Madrid locken wolle, reagierte der 26-Jährige augenzwinkernd: "Aber ich werde mich aus dieser Diskussion heraushalten, aus Respekt vor seinem Verein und um ihn nicht noch mehr unter Druck zu setzen."
Gleichzeitig machte der Torjäger deutlich, dass Upamecano auf dem Radar vieler Topvereine steht: "Ich werde nichts sagen, aber wenn man von einem Spieler dieses Kalibers spricht, werden alle Vereine darauf aus sein, ihn zu verpflichten."
Upamecanos Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Während die Münchner weiter auf eine Verlängerung hoffen, wird bereits über ein mögliches Interesse von Real Madrid spekuliert – jenem Klub, bei dem Mbappe seit seinem Wechsel im Sommer 2024 selbst spielt. Seine Aussagen dürften also nicht nur als Kompliment, sondern könnten auch als gezielter Köder verstanden werden.
