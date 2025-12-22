Edin Terzic, ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund, soll bei Eintracht Frankfurt als möglicher Nachfolger von Dino Toppmöller gelten. Das löst bei der SGE Unglauben aus.
"Verstehe die Nachfrage": Edin Terzic wohl bei Bundesligist gehandelt
Der ehemalige BVB-Coach Terzic soll bei der Eintracht als Nachfolger von Toppmöller gehandelt werden. Laut fussballtransfers.com werden intern bereits einige prominente Namen diskutiert.
Nach dem erneut enttäuschenden Auftritt der SGE beim Aufsteiger HSV (1:1) äußerte sich auch Sportvorstand Markus Krösche zu den Gerüchten: "Hat das ein Blogger geschrieben?", versuchte er noch in Hamburg gegenüber Absolut Fußball mit einem Lacher die möglichen Gedankenspiele eines Trainerwechsels im Keim zu ersticken. Doch Krösche ordnete auch verständnisvoll ein: "Ich verstehe die Nachfrage."
- Getty
Krösche bittet SGE-Fans um Geduld: "Wo kommen wir her?"
In der laufenden Saison bleibt der Champions-League-Teilnehmer zu häufig hinter den eigenen Erwartungen zurück, ist im DFB-Pokal ausgeschieden, muss um das Weiterkommen in der Königsklasse zittern und liegt in der Bundesliga nur auf Rang sieben. Mit 30 Gegentreffern stellt die Eintracht gar die zweitschlechteste Defensive der Liga.
"Man muss es in Kontext setzen, wir haben eine junge Mannschaft, haben im Sommer Leistungsträger verloren. Es dauert, bis das eine Rad ins andere greift. Wir sollten das alle einmal entschleunigen und auch einmal Ruhe, Geduld und Demut haben", erbat Krösche Nachsicht und Verständnis dafür, weiter an Toppmöller festzuhalten. "Wer sind wir? Eintracht Frankfurt. Und wo kommen wir her? Wir kommen aus schwierigen Jahren mit Abstiegskampf und Relegation."
- Getty Images Sport
Immer wieder Gerüchte um Terzic: Bei Gladbach, Monaco und Juve gehandelt
Für Terzic ist es derweil nicht das erste Mal, dass er seit seinem Abschied aus Dortmund mit einem Bundesliga-Konkurrenten in Verbindung gebracht wird. Auch bei Borussia Mönchengladbach wurde er vor wenigen Monaten gehandelt.
Der 43-Jährige soll auch im Ausland immer wieder zur engeren Auswahl bei der Besetzung des Trainerstuhls gehört haben. So haben sich angeblich Juventus Turin und AS Monaco in diesem Jahr schon mit ihm beschäftigt.
Statistiken: Edin Terzic beim BVB
- Spiele: 128
- Punkteschnitt: 1,95
- Titel: DFB-Pokal (20/21), Supercup (19/20)