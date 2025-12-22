"Verstehe die Nachfrage": Edin Terzic wohl bei Bundesligist gehandelt

In der laufenden Saison bleibt der Champions-League-Teilnehmer zu häufig hinter den eigenen Erwartungen zurück, ist im DFB-Pokal ausgeschieden, muss um das Weiterkommen in der Königsklasse zittern und liegt in der Bundesliga nur auf Rang sieben. Mit 30 Gegentreffern stellt die Eintracht gar die zweitschlechteste Defensive der Liga.

"Man muss es in Kontext setzen, wir haben eine junge Mannschaft, haben im Sommer Leistungsträger verloren. Es dauert, bis das eine Rad ins andere greift. Wir sollten das alle einmal entschleunigen und auch einmal Ruhe, Geduld und Demut haben", erbat Krösche Nachsicht und Verständnis dafür, weiter an Toppmöller festzuhalten. "Wer sind wir? Eintracht Frankfurt. Und wo kommen wir her? Wir kommen aus schwierigen Jahren mit Abstiegskampf und Relegation."