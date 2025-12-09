"Verstand eines Maikäfers": Legende zerstört Liverpools Mohamed Salah wegen Interview

Salah hatte sich in der vergangenen Saison noch zum vierten Mal den Goldenen Schuh als bester Torschütze der Premier League gesichert und die Reds zum Titel in der Liga geführt. Aktuell durchlebt er allerdings ein unerklärliches Formtief: In 19 Spielen in allen Wettbewerben hat Salah nur fünf Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben.

Salahs Form veranlasste Slot dazu, seinen Starspieler in den letzten drei Premier-League-Spielen auf die Bank zu setzen. Am Wochenende beschwerte sich Salah darüber: "Ich kann es nicht glauben, ich bin schwer enttäuscht", sagte er. "Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum. Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus", ergänzte er.

Nach seiner öffentlichen Kritik wurde Salah aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand gestrichen.