Marco van Basten, niederländische Fußball-Legende, hat Liverpools Mohamed Salah für dessen Interview nach dem Premier-League-Spiel gegen Leeds United kritisiert, als sich der Ägypter öffentlich darüber beschwert hatte, dass er unter Trainer Arne Slot zuletzt nur Ersatz war. Salah deutete an, dass er bereits im Winter Liverpool deshalb verlassen könnte.
"Verstand eines Maikäfers": Legende zerstört Liverpools Mohamed Salah wegen Interview
- Getty Images Sport
Mohamed Salah feuert gegen Coach Arne Slot
Salah hatte sich in der vergangenen Saison noch zum vierten Mal den Goldenen Schuh als bester Torschütze der Premier League gesichert und die Reds zum Titel in der Liga geführt. Aktuell durchlebt er allerdings ein unerklärliches Formtief: In 19 Spielen in allen Wettbewerben hat Salah nur fünf Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben.
Salahs Form veranlasste Slot dazu, seinen Starspieler in den letzten drei Premier-League-Spielen auf die Bank zu setzen. Am Wochenende beschwerte sich Salah darüber: "Ich kann es nicht glauben, ich bin schwer enttäuscht", sagte er. "Ich habe für diesen Verein so viel geleistet. Jeder konnte das in den vergangenen Jahren sehen, besonders in der letzten Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank und weiß nicht, warum. Es fühlt sich an, als wirft mich der Klub unter den Bus", ergänzte er.
Nach seiner öffentlichen Kritik wurde Salah aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand gestrichen.
- Ziggo Sport
Van Basten findet klare Worte in Richtung Mohamed Salah
Marco van Basten kritisierte Salah scharf für sein Verhalten und sagte bei Ziggo Sport: "Ich würde sagen: Er hat den Verstand eines Maikäfers, wenn man so reagiert. Letztes Jahr hat er sehr gut gespielt, aber diese Saison ist er nicht gut. In den letzten Monaten war er einfach schlecht. Ich finde Slot immer ehrlich und geradlinig. Er geht keiner Konfrontation aus dem Weg und sagt letztendlich nichts Unkluges. Salah hingegen hat ihn angegriffen und völlig falsch reagiert."
- Getty Images Sport
Arne Slot reagiert auf Mohamed Salahs Attacke
Einen Tag nach dem Salah-Angriff sprach Arne Slot über die Worte des Ägypters: "Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Autorität untergraben wurde. So empfinde ich das nicht. Es geht nicht um mich, ob es für mich schwierig ist oder nicht. Es geht darum, ob es für die Mannschaft und für den Verein schwieriger ist. Ich bin der Trainer, ich muss eine Mannschaft aufstellen, also bin ich bis zu einem gewissen Grad wichtig. Aber mein Fokus liegt nur auf der Mannschaft und nicht auf mir."
Auf die Frage, ob Salah nun bereits sein letztes Spiel für den englischen Meister bestritten habe, fügte Slot hinzu: "Ich habe keine Ahnung. Diese Frage kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten."
Die Saison 25/26 von Mohamed Salah:
- Spiele: 19
- Spielminuten: 1524
- Tore: 5
- Assists: 3