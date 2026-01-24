Verstärkung für das Mittelfeld: FC Bayern München denkt offenbar über Rückholaktion nach

Zwar besitzt Hannover eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, allerdings hat sich der FC Bayern eine Rückkaufklausel über 2,5 Millionen Euro gesichert. Sollte Hannover die Option ziehen, könnten die Münchner somit umgehend reagieren.

Der 20-jährige Aseko war im Februar des vergangenen Jahres nach Niedersachsen verliehen worden, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Zuvor hatte er ausschließlich für die Bayern-Reserve gespielt. In Hannover entwickelte sich der Mittelfeldspieler schnell zum Leistungsträger, ist Stammspieler und kommt in der laufenden Saison auf zwei Tore und drei Vorlagen.