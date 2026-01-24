Noel Aseko ist derzeit vom FC Bayern München an Zweitligist Hannover 96 verliehen und soll dort bis zum Sommer bleiben. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Wie die tz nun aber berichtet, "gibt es derzeit Überlegungen, Aseko von Hannover zurückzuholen".
Verstärkung für das Mittelfeld: FC Bayern München denkt offenbar über Rückholaktion nach
FC Bayern: Spezielle Klausel mach Rückholaktion möglich
Zwar besitzt Hannover eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, allerdings hat sich der FC Bayern eine Rückkaufklausel über 2,5 Millionen Euro gesichert. Sollte Hannover die Option ziehen, könnten die Münchner somit umgehend reagieren.
Der 20-jährige Aseko war im Februar des vergangenen Jahres nach Niedersachsen verliehen worden, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Zuvor hatte er ausschließlich für die Bayern-Reserve gespielt. In Hannover entwickelte sich der Mittelfeldspieler schnell zum Leistungsträger, ist Stammspieler und kommt in der laufenden Saison auf zwei Tore und drei Vorlagen.
- Getty
FC Bayern: Umbau im Mittelfeld?
Im zentralen Mittelfeld ist der FC Bayern zwar grundsätzlich gut besetzt - unter anderem mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und bei Bedarf auch Konrad Laimer.
Bei Goretzka, dessen Vertrag im Juni ausläuft, könnte sich jedoch ein Abschied abzeichnen. In diesem Fall wäre Aseko ein möglicher Kandidat, um die Position intern nachzubesetzen.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 24. Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 28. Januar: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)