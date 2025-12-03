Versöhnung bei einem Drink: Kai Havertz hatte jahrelang Streit mit einem englischen Nationalspieler

Alles begann während eines Premier-League-Spiels zwischen Chelsea und Newcastle im März 2022. Burn erlitt eine schwere Kopfverletzung und musste genäht werden, nachdem er von Havertz' Ellbogen getroffen worden war. Die Blues gewannen das Spiel mit 1:0, wobei der deutsche Stürmer in der Schlussphase den Siegtreffer für seinen damaligen Arbeitgeber erzielte.

Später im selben Jahr revanchierte sich Newcastle jedoch mit einem 1:0-Sieg an Chelsea. Nach dem Abpfiff kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mannschaften, wobei Havertz und Burn in einen besonders heftigen Streit verwickelt waren.

Burn stellte später jedoch klar: "Das waren einfach die Emotionen des Spiels. Kai und ich hatten schon vorher ein paar Zusammenstöße, das gehört einfach zum Spiel dazu. Manchmal kann es einen überwältigen. Aber wenn man in dieser Situation ist, in der Nachspielzeit kämpft und das Spiel gewinnen will, dann passieren solche Dinge."