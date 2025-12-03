HavertzGetty Images
Jochen Tittmar

Versöhnung bei einem Drink: Kai Havertz hatte jahrelang Streit mit einem englischen Nationalspieler

Dan Burn, Verteidiger von Newcastle United, hat erklärt, dass er seine langjährige Fehde mit Arsenal-Star Kai Havertz beendet hat.

Dan Burn von Newcastle United hat sich zu einer Auseinandersetzung mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz vom FC Arsenal geäußert und erklärt, wie beide Jahre später ihren Zwist beigelegt haben.

  • Alles begann während eines Premier-League-Spiels zwischen Chelsea und Newcastle im März 2022. Burn erlitt eine schwere Kopfverletzung und musste genäht werden, nachdem er von Havertz' Ellbogen getroffen worden war. Die Blues gewannen das Spiel mit 1:0, wobei der deutsche Stürmer in der Schlussphase den Siegtreffer für seinen damaligen Arbeitgeber erzielte.

    Später im selben Jahr revanchierte sich Newcastle jedoch mit einem 1:0-Sieg an Chelsea. Nach dem Abpfiff kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mannschaften, wobei Havertz und Burn in einen besonders heftigen Streit verwickelt waren. 

    Burn stellte später jedoch klar: "Das waren einfach die Emotionen des Spiels. Kai und ich hatten schon vorher ein paar Zusammenstöße, das gehört einfach zum Spiel dazu. Manchmal kann es einen überwältigen. Aber wenn man in dieser Situation ist, in der Nachspielzeit kämpft und das Spiel gewinnen will, dann passieren solche Dinge."

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-NEWCASTLEAFP

    Burn und Havertz haben das Kriegsbeil begraben

    Die Fehde hielt mehr als drei Jahre an, doch nun hat Burn bestätigt, dass zwischen den beiden Spielern wieder alles in Ordnung ist, nachdem sie sich während der Saisonvorbereitung in Singapur auf ein paar Drinks getroffen haben.

    Der 33-Jährige sagte gegenüber FourFourTwo: "Er ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Ich habe mit ihm etwas getrunken und er ist in Ordnung. Ich habe ihn in der Vorbereitung gesehen, als wir in Singapur gespielt haben. Wir hatten Zeit, etwas trinken zu gehen und haben einige der Arsenal-Jungs getroffen. Ich habe mich einfach mit ihm unterhalten. Wir haben uns gegenseitig gesagt: 'So ist es eben, wenn wir spielen.'"

  • Havertz wegen WM im Wettlauf mit der Zeit

    Havertz hat seit seiner Knieverletzung, die er sich in einer Trainingseinheit nach dem Saisonauftakt gegen Manchester United zugezogen hat, nicht mehr für Arsenal gespielt. Der Stürmer wurde anschließend operiert, aber ein genaues Datum für seine Rückkehr steht noch nicht fest, zumal seine Genesung nach einem Rückschlag in seiner Reha länger dauern könnte als erwartet.

    Zuletzt gab Gunners-Trainer Mikel Arteta den aktuellen Stand zu seinem Gesundheitszustand bekannt und sagte: "Mal sehen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt. Er macht sich wirklich gut, aber ich denke, er braucht noch etwas Zeit."

    In seiner Reha habe der 26-Jährige zuletzt einen Rückschlag erlitten, vor dreieinhalb Monaten stand er zuletzt auf dem Platz. "Wir alle wollen ihn unbedingt wieder dabei haben", sagte Arteta: "Ich schätze ihn sehr für das, was er dem Team gibt. Ich sehe, wie er darunter leidet, nicht dabei zu sein." Havertz werde "eine enorme Verstärkung für die Mannschaft sein".

  • Newcastle United FC v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Burn hat einen Platz in Tuchels WM-Kader im Visier

    Burn dagegen wurde seit der Übernahme des Traineramts durch Thomas Tuchel bei allen fünf Nominierungen in den englischen Kader aufgenommen. Wenn der Verteidiger seine Konstanz in der zweiten Saisonhälfte beibehalten kann und verletzungsfrei bleibt, ist es fast sicher, dass er in Tuchels WM-Kader berufen wird. 

    Burn wird am Samstag zum nächsten Mal für Eddie Howes Mannschaft in Aktion zu sehen sein, wenn man zu Hause in der Premier League gegen Burnley antritt.

  • Kai Havertz: Leistungsdaten bei seinen bisherigen Stationen

    • Arsenal (Spiele: 88 / Tore: 29 / Vorlagen: 13)
    • FC Chelsea (139/32/16)
    • Bayer Leverkusen (150/46/31)
    • Deutschland (55/22/17)
