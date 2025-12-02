Erneuter Rückschlag für Kai Havertz! Verletzter Star des FC Arsenal fällt weitere Wochen aus und "leidet, nicht dabei zu sein"

Die Rückkehr des Offensivspielers sei "eine Frage von Wochen", sagte Teammanager Mikel Arteta am Dienstag in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Brentford. Noch vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern hatte er verkündet, dass Havertz schon "dieses Wochenende oder im darauffolgenden Spiel" wieder zum Einsatz kommen könnte.

Havertz hatte in der vergangenen Saison schon große Teile der Rückrunde aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung verpasst und sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem chirurgischen Eingriff unterzogen. Zunächst war man bei den Gunners nicht von einer längeren Ausfallzeit ausgegangen, Ende September mutmaßte Arteta dann aber, dass der DFB-Star womöglich noch monatelang ausfallen könne.