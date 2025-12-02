Erneuter Rückschlag für Kai Havertz! Verletzter Star des FC Arsenal fällt weitere Wochen aus und "leidet, nicht dabei zu sein"

Nationalspieler Kai Havertz hat offenbar einen erneuten Rückschlag erlitten und muss sich auf dem Weg zum Comeback beim FC Arsenal abermals in Geduld üben.
Havertz wurde eigentlich zeitnah beim FC Arsenal zurückerwartet
Die Rückkehr des Offensivspielers sei "eine Frage von Wochen", sagte Teammanager Mikel Arteta am Dienstag in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Brentford. Noch vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern hatte er verkündet, dass Havertz schon "dieses Wochenende oder im darauffolgenden Spiel" wieder zum Einsatz kommen könnte.
Havertz hatte in der vergangenen Saison schon große Teile der Rückrunde aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung verpasst und sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem chirurgischen Eingriff unterzogen. Zunächst war man bei den Gunners nicht von einer längeren Ausfallzeit ausgegangen, Ende September mutmaßte Arteta dann aber, dass der DFB-Star womöglich noch monatelang ausfallen könne.
Rückkehr von Kai Havertz bei Arsenal verschiebt sich erneut: "Wir alle wollen ihn unbedingt wieder dabei haben!"
"Mal sehen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt", sagte Arteta nun zu Havertz, der sein bislang letztes Länderspiel im November 2024 in Ungarn absolviert hat, und ergänzte: "Er macht sich wirklich gut, aber ich denke, er braucht noch etwas Zeit."
In seiner Reha habe der 26-Jährige zuletzt einen Rückschlag erlitten, vor dreieinhalb Monaten stand er zuletzt auf dem Platz - beim Saisonauftakt gegen Manchester United. "Wir alle wollen ihn unbedingt wieder dabei haben", sagte Arteta: "Ich schätze ihn sehr für das, was er dem Team gibt. Ich sehe, wie er darunter leidet, nicht dabei zu sein." Havertz werde "eine enorme Verstärkung für die Mannschaft sein."
Kai Havertz auch im DFB-Team schmerzlich vermisst
Das wäre Havertz zweifelsohne auch für die durch die WM-Qualifikation gestrauchelte deutsche Nationalmannschaft. Deren Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich bezüglich der Havertz-Situation nach der geglückten WM-Quali noch zuversichtlich gezeigt, dass Havertz im Jahr 2025 noch sein Comeback geben werde.
"Kai hat einen kleinen Rückfall gehabt, aber ihm geht es an sich gut“, sagte der Nagelsmann nach dem 6:0 über die Slowakei mitte November. Trotz der Probleme glaube er, dass Havertz, "wenn alles gut läuft gegen Ende des Jahres wieder spielen kann".
Doch daraus wird wohl erstmal nichts.
Kai Havertz: Leistungsdaten bei seinen bisherigen Stationen
- Arsenal (Spiele: 88 / Tore: 29 / Vorlagen: 13)
- FC Chelsea (139/32/16)
- Bayer Leverkusen (150/46/31)
- Deutschland (55/22/17)