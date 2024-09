Der Torjäger steht vor einem Wechsel nach Istanbul. Die Fans sind aus dem Häuschen und auch Ilkay Gündogan ist ungläubig.

Der Transfer von Victor Osimhen zum türkischen Meister Galatsasaray steht unmittelbar bevor. Der Angreifer der SSC Neapel kam in der Nacht zum Dienstag in Istanbul an, um dort die letzten Details zu klären und seinen Medizincheck zu absolvieren. Ilkay Gündogan ist beeindruckt.