Lamine Yamal ist nach und nach zum größten Star des FC Barcelona mutiert. Ein Mitspieler glaubt nicht, dass er dadurch die Bodenhaftung verlieren könnte.

Durch seine hervorragenden Leistungen in jungem Alter ist Lamine Yamal, der am 13. Juli seinen 18. Geburtstag feiert, in der Hierarchie beim spanischen Meister FC Barcelona immer weiter nach oben geklettert. Es gibt Stimmen, die behaupten, der Offensivspieler könnte dadurch abheben. Einer seiner Mitspieler bei den Katalanen hält dagegen.