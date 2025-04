Warum fehlt der FC Barcelona bei der Klub WM 2025?

Der FC Barcelona ist einer der erfolgreichsten Vereine der Welt, doch darf im Sommer nicht bei der Klub WM spielen. Den Grund dafür lest Ihr hier.

Im Sommer steht die erneuerte und vergrößerte FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 an - doch der FC Barcelona ist nicht dabei. In der Liga eilen die Katalanen Richtung Titel und auch in der Champions League hat sich das Team von Hansi Flick zum Favoriten entwickelt, aber in den USA werden Lamine Yamal und Co. trotzdem fehlen.

Vom 14. Juni bis 13. Juli findet die Klub-WM in den Vereinigten Staaten in einem neuen Format statt. 32 Teams sind am Start, aufgeteilt in acht Gruppen - der Modus ähnelt dem der Weltmeisterschaft der Nationalteams. Aus Europa sind zwölf Vereine anwesend - mehr als von jedem anderen Kontinent - und dennoch ist kein Platz für Barca.

GOAL wirft einen Blick auf die Qualifikationswege und erklärt, warum die Katalanen nicht dabei sind.