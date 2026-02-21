Der FC Bayern München wird beim Bundesligakracher am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (Anpfiff: 15.30 Uhr) offenbar ohne Konrad Laimer auskommen müssen. Wie die tzberichtet, fällt der Österreicher verletzungsbedingt aus.
Verletzungsschock vor Kracher gegen Frankfurt! FC Bayern muss wohl auf Schlüsselspieler verzichten
Der Rechtsverteidiger hatte bereits das Abschlusstraining verpasst, nachdem er in den Tagen zuvor über Probleme geklagt haben soll. Auf der Pressekonferenz ging Trainer Vincent Kompany bei der Personalfrage jedoch nicht auf ihn ein - anders als bei Manuel Neuer, der aufgrund einer Wadenverletzung ausfällt.
Im Januar hatte Laimer wettbewerbsübergreifend vier Pflichtspiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst. Insgesamt präsentiert er sich in dieser Saison jedoch äußerst zuverlässig: In bislang 29 Pflichtspielen erzielte er zwei Tore und bereitete acht weitere vor.
Vertragsgespräche mit Konrad Laimer sind ins Stocken geraten
Der Vertrag von Laimer beim FC Bayern läuft noch bis 2027. Der 28-Jährige zählt derzeit zu den Schlüsselspielern im Kader, weshalb die Münchner grundsätzlich an einer Verlängerung interessiert sind. Zuletzt wurden die Gespräche laut der Bild jedoch aufgrund der hohen Gehaltsforderungen von Laimer vorerst auf Eis gelegt. "Im Moment gibt es nicht viele Gespräche. Ich bin noch entspannt", sagte Laimer gegenüber der Sport Bild und ergänzte: "Man darf sich nicht einen zu großen Kopf machen."
Bei den Münchnern sei man zunächst von unkomplizierten Gesprächen mit dem Lager von Laimer ausgegangen. Doch dann konfrontierten die Berater des Spielers den Klub angeblich mit aus Sicht der Bosse deutlich überzogenen Forderungen - eine Differenz bei den Gehaltsvorstellungen wurde offenbar schlagartig sichtbar.
Laut der Bild fordere Laimer als vielseitige Stammkraft unter Kompany künftig bis zu 15 Millionen Euro jährlich - inklusive zweistelligem Grundgehalt und Boni. Derzeit soll er rund acht bis neun Millionen verdienen. Als Argument führen seine Berater neben den starken Leistungen auch an, dass er einst ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern München gewechselt war.
Konrad Laimer: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 29
- Tore: 2
- Vorlagen: 8
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.