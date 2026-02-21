Verletzungsschock vor Kracher gegen Frankfurt! FC Bayern muss wohl auf Schlüsselspieler verzichten

Der Vertrag von Laimer beim FC Bayern läuft noch bis 2027. Der 28-Jährige zählt derzeit zu den Schlüsselspielern im Kader, weshalb die Münchner grundsätzlich an einer Verlängerung interessiert sind. Zuletzt wurden die Gespräche laut der Bild jedoch aufgrund der hohen Gehaltsforderungen von Laimer vorerst auf Eis gelegt. "Im Moment gibt es nicht viele Gespräche. Ich bin noch entspannt", sagte Laimer gegenüber der Sport Bild und ergänzte: "Man darf sich nicht einen zu großen Kopf machen."

Bei den Münchnern sei man zunächst von unkomplizierten Gesprächen mit dem Lager von Laimer ausgegangen. Doch dann konfrontierten die Berater des Spielers den Klub angeblich mit aus Sicht der Bosse deutlich überzogenen Forderungen - eine Differenz bei den Gehaltsvorstellungen wurde offenbar schlagartig sichtbar.

Laut der Bild fordere Laimer als vielseitige Stammkraft unter Kompany künftig bis zu 15 Millionen Euro jährlich - inklusive zweistelligem Grundgehalt und Boni. Derzeit soll er rund acht bis neun Millionen verdienen. Als Argument führen seine Berater neben den starken Leistungen auch an, dass er einst ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern München gewechselt war.