Der FC Bayern München hat im Sommer acht Spieler verliehen. Wie lief der Start von Frans Krätzig, Bryan Zaragoza und Co. bei ihren neuen Vereinen?

Unangefochtener Spitzenreiter in der Bundesliga, auch in der Champions League wieder in der Spur, aber im Pokal ausgeschieden - dennoch hat der FC Bayern einen weitestgehend gelungenen Start in die neue Spielzeit hingelegt.

Wie aber verlief der Beginn der insgesamt acht Leihspieler, die derzeit bei anderen Klubs auf Einsatzzeit hoffen? GOAL gibt einen Überblick.