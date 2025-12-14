“Das Nadelöhr wird kleiner und dann muss er durchs Nadelöhr”, ergänzte er noch. Was Eberl damit meinte? Dass sich das Zeitfenster für eine Einigung bald schließt und Bayern sein Angebot womöglich nach einer gewissen Zeit zurückziehen werde? Oder dass jetzt bald mal eine Entscheidung her müsse, schließlich dürfen ab dem 1. Januar andere Klubs offiziell Gespräche aufnehmen mit Upamecano, dessen aktuelles Arbeitspapier bei den Münchnern Ende Juni 2026 ausläuft?

Wohl eher Letzteres, schließlich werden sie in München nicht müde zu betonen, wie gut und harmonisch die Gespräche mit dem Team des Franzosen laufen würden. “Was alles herumkreist um uns: Abgesagt. Drohung. Ultimatum: Das ist alles großer Quatsch”, sagte Eberl, “wir reden gut”.

Schon vor dem Spiel hatte Sportdirektor Christoph Freund Ähnliches berichtet. “Da wird extrem viel geschrieben, einmal hat er schon fast unterschrieben, dann ist er wahrscheinlich wieder weg. Es ist turbulent, was da alles berichtet wird, aber es ist gar nicht so. Es sind wirklich gute Gespräche, es ist auch nicht kompliziert", hatte Freund gesagt.