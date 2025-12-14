In den nächsten Wochen, möglichst noch in diesem Kalenderjahr, würde der FCB gerne eine Einigung mit dem 27 Jahre alten Verteidiger vermelden - vorausgesetzt, die Parteien können sich wirklich auf eine Vertragsverlängerung einigen. "Ich weiß nicht, was hinter den einzelnen Türen im Adventskalender 15, 16., 17, 18, 19, 20… noch kommt. Das kann ich nicht versprechen. Unser großer Wunsch ist es", antwortete Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem am Ende glücklichen 2:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 am 14. Spieltag der Bundesliga auf die Frage, ob eine Einigung mit Upamecano noch in diesem Jahr passieren könne.
"Das kann ich nicht versprechen": Max Eberl spricht über Dayot Upamecano
“Das Nadelöhr wird kleiner und dann muss er durchs Nadelöhr”, ergänzte er noch. Was Eberl damit meinte? Dass sich das Zeitfenster für eine Einigung bald schließt und Bayern sein Angebot womöglich nach einer gewissen Zeit zurückziehen werde? Oder dass jetzt bald mal eine Entscheidung her müsse, schließlich dürfen ab dem 1. Januar andere Klubs offiziell Gespräche aufnehmen mit Upamecano, dessen aktuelles Arbeitspapier bei den Münchnern Ende Juni 2026 ausläuft?
Wohl eher Letzteres, schließlich werden sie in München nicht müde zu betonen, wie gut und harmonisch die Gespräche mit dem Team des Franzosen laufen würden. “Was alles herumkreist um uns: Abgesagt. Drohung. Ultimatum: Das ist alles großer Quatsch”, sagte Eberl, “wir reden gut”.
Schon vor dem Spiel hatte Sportdirektor Christoph Freund Ähnliches berichtet. “Da wird extrem viel geschrieben, einmal hat er schon fast unterschrieben, dann ist er wahrscheinlich wieder weg. Es ist turbulent, was da alles berichtet wird, aber es ist gar nicht so. Es sind wirklich gute Gespräche, es ist auch nicht kompliziert", hatte Freund gesagt.
FC Bayern München: Wäre Nico Schlotterbecks Ablöse niedriger als Upamecanos Handgeld?
Upamecano spielt seit 2021 beim FC Bayern, er war damals von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gekommen. Wechselten sich in den ersten Jahren grandiose Leistungen mit recht regelmäßigen Fehlern nach Konzentrationsschwächen ab, hat sich Upamecano unter Vincent Kompany zu einem der besten Verteidigern der Welt entwickelt.
Und der Spieler weiß um seinen gesteigerten Marktwert, angeblich soll er von den Bayern eine Verdoppelung seines Gehalts auf rund 20 Millionen Euro brutto verlangen - und laut Bild noch zusätzlich ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro für die Unterschrift.
Zahlen, die der FC Bayern mit großen Bauchschmerzen zahlen würde, schließlich ist bes ja das erklärte Ziel, die Kaderkosten zu senken in München.
Allerdings war für Qualitätsspieler bis zu einem gewissen Punkt immer Geld da in München und Upamecano wäre mit diesem Gehalt nicht mal der Topverdiener bei den Bayern. Unter anderem Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer und Joshua Kimmich verdienen mehr; auch Alphonso Davies liegt nach seiner Verlängerung in dieser Größenordnung. Zudem: Würde etwa Dortmunds Nico Schlotterbeck weniger Ablöse kosten als das angeblich von Upamecano geforderte Handgeld? Oder würde Liverpools Ibrahima Konate für weniger Gehalt nach München wechseln, sollte Bayern tatsächlich ernstmachen bei ihm?
"Ja, natürlich": Dayot Upamecano bezieht im TV Stellung
An Upamecano sollen unter anderem Real Madrid und Paris Saint-Germain interessiert sein.
Und Upamecano selbst macht kein Geheimnis daraus, dass er zumindest für letztgenannten Verein gerne mal spielen würde - wegen eines potenziellen Mitspielers. Auf die sehr suggestiv gestellte Frage des französischen Fernsehsenders Telefoot, ob es für ihn ein Traum wäre, “eines Tages mit Ousmane Dembele zusammenzuspielen”, antwortete Upamecano: “Warum nicht? Aber ich denke, dass wir es nicht eilig haben.” Auf die ebenfalls suggestiv gestellte Frage, ob er sich auch eine Verlängerung in München vorstellen könne, stellte er klar: “Ja, natürlich.”
Es bleibt also weiter alles offen. Doch irgendwann wäre Planungssicherheit für beide Seiten gut, irgendwann wird sich Eberls Nadelöhr schließen. “Mein Wunsch wäre, dass er durchs Nadelöhr geht und nicht dran vorbei”, sagte Eberl am Sonntag.
Dayot Upamecano: Seine Leistungsdaten beim FC Bayern in dieser Saison
- Spiele: 20
- Tore: 1
- Gelbe Karten: 7