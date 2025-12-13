Die Bayern jagen aktuell nach dem nächsten Supertalent und könnten bei einem Bundesligarivalen fündig geworden sein. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der FCB seine Fühler nach Emanuel Sipura von Bayer Leverkusen ausgestreckt.
Verhandlungen sollen "weit fortgeschritten" sein: Schnappt sich der FC Bayern einen Mittelfeldspieler, der Vergleiche mit Luka Modric weckt?
Der 14-Jährige spielt aktuell für die U15 der Werkself und gilt aufgrund seiner Herkunft und seines Spielstils bereits als der "neue Luka Modric". Laut Romano sind die "Verhandlungen bereits weit fortgeschritten".
Derzeit sorgt Lennart Karl beim deutschen Meister als 17-Jähriger für Furore und stellte jüngst in der Champions League beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon einen neuen Rekord auf. Der "Man of the Match" in der Königsklasse war zunächst bei Eintracht Frankfurt ausgebildet worden, wechselte dann jedoch später an den FCB-Campus.
Setzt Emanuel Sipura den Jugenstil beim FC Bayern fort?
Auch Wisdom Mike, der ebenfalls in dieser Saison schon Bundesligaluft schnuppern durfte, war 2022 in ähnlich jungem Alter zu den Bayern gewechselt. Im vergangenen Sommer bediente sich der deutsche Rekordmeister zudem bei Hertha BSC und nahm den 15-Jährigen Bastian Assomo unter Vertrag, der mittlerweile für die U17 aufläuft.
Nun soll Sipura das nächste Juwel werden, das an den Campus gelockt wird. Mit der U15 der Leverkusener steht er aktuell in der Regionalliga West an der Tabellenspitze.
Die nächsten drei Spiele des FC Bayern:
- 14. Dezember: FSV Mainz 05 (H, Bundesliga)
- 21. Dezember: 1. FC Heidenheim (A, Bundesliga)
- 11. Januar: VfL Wolfsburg (H, Bundesliga)