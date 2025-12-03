"Nicht für diese professionelle Welt geschaffen": Einstiges Supertalent von PSG hat Gewichtsprobleme und legt seine Karriere auf Eis

Wie die L'Equipe berichtet, liegt die Karriere des Mittelfeldspielers derzeit auf Eis, sogar ein komplettes Ende seines Daseins als Profi-Fußballer ist denkbar. "Es nicht um Geld oder Abneigung [gegenüber dem Fußball] geht, sondern um eine persönliche Entscheidung eines jungen Mannes, der glaubt, dass er nicht für diese professionelle Welt geschaffen ist", wird ein Freund von der Zeitung zitiert.

Kari stammt aus der renommierten Jugendakademie von Paris Saint-Germain und galt lange Zeit als eines der größten Talente seines Heimatlandes. Unter anderem spielte er für Frankreichs U18-, U19- und U20-Nationalmannschaft. Sein vermeintlicher Durchbruch gelang ihm während einer Leihe beim FC Lorient in der Saison 2023/24, als er immerhin 14 Pflichtspiele in der Ligue 1 absolvierte und dabei einen vielversprechenden Eindruck hinterließ.

Damals zeigten eine Reihen von europäischen Topklubs großes Interesse an einer Verpflichtung Karis. Unter anderem soll der FC Bayern München angeklopft und sich nach einem Transfer erkundigt haben, auch Manchester City galt als potenzieller Abnehmer. Der Mittelfeldspieler lehnte die Angebote allerdings ab und hielt PSG die Treue.