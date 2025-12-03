Dem ehemalige französischen Supertalent Ayman Kari droht mit gerade einmal 21 Jahren das vorzeitige Ende seiner Profi-Laufbahn.
"Nicht für diese professionelle Welt geschaffen": Einstiges Supertalent von PSG hat Gewichtsprobleme und legt seine Karriere auf Eis
Kari stammt aus Jugendakademie von PSG
Wie die L'Equipe berichtet, liegt die Karriere des Mittelfeldspielers derzeit auf Eis, sogar ein komplettes Ende seines Daseins als Profi-Fußballer ist denkbar. "Es nicht um Geld oder Abneigung [gegenüber dem Fußball] geht, sondern um eine persönliche Entscheidung eines jungen Mannes, der glaubt, dass er nicht für diese professionelle Welt geschaffen ist", wird ein Freund von der Zeitung zitiert.
Kari stammt aus der renommierten Jugendakademie von Paris Saint-Germain und galt lange Zeit als eines der größten Talente seines Heimatlandes. Unter anderem spielte er für Frankreichs U18-, U19- und U20-Nationalmannschaft. Sein vermeintlicher Durchbruch gelang ihm während einer Leihe beim FC Lorient in der Saison 2023/24, als er immerhin 14 Pflichtspiele in der Ligue 1 absolvierte und dabei einen vielversprechenden Eindruck hinterließ.
Damals zeigten eine Reihen von europäischen Topklubs großes Interesse an einer Verpflichtung Karis. Unter anderem soll der FC Bayern München angeklopft und sich nach einem Transfer erkundigt haben, auch Manchester City galt als potenzieller Abnehmer. Der Mittelfeldspieler lehnte die Angebote allerdings ab und hielt PSG die Treue.
Kari seit dem zurückliegenden Sommer vereinslos
Dort konnte er nach seiner Rückkehr nicht mehr an seine guten Leistungen anknüpfen. Im Sommer 2024 wurde er in die U23 des französischen Topklubs versetzt und blieb dort noch ein Jahr, ehe man seinen Vertrag auslaufen ließ. Seitdem ist er vereinslos. Ein Pflichtspiel für die PSG-Profis absolvierte er nie.
Nach Informationen der L'Equipe hatte Kari schon während seines Lorient-Engagements mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Demnach hätte er mit den strengen Diäten zu kämpfen gehabt, sei unbeständig im Training und manchmal sogar "faul" gewesen.
Noch Anfang Januar zeigte Ligue-1-Klub AS Saint-Etienne Interesse an einer Leihe, verwarf die Pläne allerdings aufgrund seiner mangelnden Fitness jedoch schnell wieder. Zwischen acht und zehn Kilogramm soll Kari zu viel auf die Waage gebracht haben.
Ayman Kari: Seine Karrierestationen
- seit 2025: vereinslos
- 2024-2025: PSG U23
- 2024: PSG
- 2023-2024: FC Lorient
- 2017-2023: PSG Jugend