Die Premier League hat bei Social Media einen Rückzieher gemacht, indem sie ein umstrittenes Video aus dem Spiel der Tottenham Hotspur bei Fulham gelöscht hat. Die Spurs - und auch zahlreiche User - hatten sich über den Clip beschwert, in dem sich die Liga über Keeper Guglielmo Vicario lustig gemacht hatte.
"Ups": Premier League löscht umstrittenes Video, in dem sich die Liga über Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario lustig macht
Spurs sind seit zehn Spielen ohne Sieg
Das Spurs-Team des neuen Trainers Igor Tudor hatte im Craven Cottage nach 34 Minuten bereits 0:2 durch Tore von Harry Wilson und Alex Iwobi zurückgelegen. Richarlison erzielte mit einem Kopfball in der zweiten Halbzeit den Anschlusstreffer, doch Tottenham gelang der Ausgleich in der Folge nicht mehr. Es war die vierte Niederlage in Folge für die Spurs, die Sieglos-Serie in der Liga hat sich auf zehn Partien verlängert.
Da der Klub nur noch vier Punkte vor einem Abstiegsrang steht, war die Stimmung bei den Spurs-Fans bereits unterirdisch - und das, bevor sich der offizielle Liga-Account dazu entschied, auf das Team noch einmal draufzuhauen.
Liga löscht den Post am Montagmorgen
Der offizielle Premier-League-Account, der auf X 44,9 Millionen Follower hat, veröffentlichte am Sonntagabend ein 13-sekündiges Video, das einen Patzer des italienischen Spurs-Schlussmanns zeigte: Vicario führt einen langen Freistoß aus, der direkt ins Aus segelt und Fulham einen Abstoß beschert.
Der zum Video dazugehörige Text sorgte für Erstaunen und Aufregung: "Genau so war der Spielzug geplant ...", schrieb die Liga, gefolgt von "Ein interessanter Freistoß von Vicario", versehen mit einem lachenden Emoji. Abgerundet wurde das Ganze mit dem Wort "Ups“ und einem weiteren lachenden Emoji. Fast 400.000 Aufrufe verzeichnete der Post, bevor ihn die Liga am Montagmorgen doch noch löschte – nach einer offiziellen Beschwerde der Tottenham-Verantwortlichen.
Fans kritisieren die Liga wegen mangelnder Neutralität
Laut Daily Mirror gab es Gegenwind für den Post - und das nicht nur von Spurs-Anhängern. Ein Beobachter postete vor der Löschung: "Ich bin nicht mal Spurs-Fan, aber das wirkt einfach … fies? Bei einem Account eines Gegners, der sich lustig macht, kann ich das voll verstehen und finde das in Ordnung. Aber vom offiziellen Liga-Account? Uff." Ein weiterer User fragte: "Solltet ihr nicht neutral und unparteiisch sein?"
Der Spielplan von Tottenham Hotspur:
- 05.03., 21 Uhr: Tottenham - Crystal Palace
- 10.03., 21 Uhr: Atletico Madrid - Tottenham
- 15.03., 17.30 Uhr: Liverpool - Tottenham
- 18.03., 21 Uhr: Tottenham - Atletico Madrid