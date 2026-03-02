"Ups": Premier League löscht umstrittenes Video, in dem sich die Liga über Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario lustig macht

Das Spurs-Team des neuen Trainers Igor Tudor hatte im Craven Cottage nach 34 Minuten bereits 0:2 durch Tore von Harry Wilson und Alex Iwobi zurückgelegen. Richarlison erzielte mit einem Kopfball in der zweiten Halbzeit den Anschlusstreffer, doch Tottenham gelang der Ausgleich in der Folge nicht mehr. Es war die vierte Niederlage in Folge für die Spurs, die Sieglos-Serie in der Liga hat sich auf zehn Partien verlängert.

Da der Klub nur noch vier Punkte vor einem Abstiegsrang steht, war die Stimmung bei den Spurs-Fans bereits unterirdisch - und das, bevor sich der offizielle Liga-Account dazu entschied, auf das Team noch einmal draufzuhauen.