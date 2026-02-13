Hammer bei Tottenham Hotspur? Zwei Trainer mit BVB-Vergangenheit sind im Gespräch

Tottenham hatte sich in dieser Woche von Coach Thomas Frank getrennt, unter dem das Team nur zwei der vergangenen 17 Liga-Partien gewinnen konnte. Anstatt um die Champions-League-Ränge mitzuspielen, liegen die Spurs aktuell auf einem enttäuschenden 16. Platz in der Premier League.

Dem Bericht zufolge ist Keane nur an einer langfristigen Rückkehr zu Tottenham, für das lange spielte, interessiert. Aktuell trainiert er Ferencvaros in Budapest und ist nicht kurzfristig verfügbar. Auch Pochettino kann nicht sofort in London übernehmen, da er als US-Nationaltrainer noch bis zur WM im Sommer gebunden ist. De Zerbi spekuliere dem Bericht zufolge nach seinem Aus bei Olympique Marseille eher auf die Jobs bei Manchester United, Manchester City oder Liverpool, von denen einer im Sommer ausgeschrieben werden könnte.