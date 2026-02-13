Marco Rose und Edin Terzic, ehemalige Trainer von Borussia Dortmund, gehören angeblich zu den Kandidaten, der nächste Coach von Tottenham Hotspur zu werden. Das berichtet die englische Tageszeitung Telegraph. Demnach gebe es insgesamt fünf Kandidaten, zu denen neben den beiden Ex-BVB-Trainern auch Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino und Robbie Keane zählen sollen.
Hammer bei Tottenham Hotspur? Zwei Trainer mit BVB-Vergangenheit sind im Gespräch
- Getty Images Sport
Schwierige Spurs-Suche nach einem Trainer
Tottenham hatte sich in dieser Woche von Coach Thomas Frank getrennt, unter dem das Team nur zwei der vergangenen 17 Liga-Partien gewinnen konnte. Anstatt um die Champions-League-Ränge mitzuspielen, liegen die Spurs aktuell auf einem enttäuschenden 16. Platz in der Premier League.
Dem Bericht zufolge ist Keane nur an einer langfristigen Rückkehr zu Tottenham, für das lange spielte, interessiert. Aktuell trainiert er Ferencvaros in Budapest und ist nicht kurzfristig verfügbar. Auch Pochettino kann nicht sofort in London übernehmen, da er als US-Nationaltrainer noch bis zur WM im Sommer gebunden ist. De Zerbi spekuliere dem Bericht zufolge nach seinem Aus bei Olympique Marseille eher auf die Jobs bei Manchester United, Manchester City oder Liverpool, von denen einer im Sommer ausgeschrieben werden könnte.
- Getty Images
Rose und Terzic schon länger ohne Trainer-Job
Die schwierige Lage macht dem Bericht zufolge Marco Rose, beim BVB von Juli 2021 bis Mai 2022 in der Verantwortung, sofort zum Top-Kandidaten. Er hat seit seinem Aus bei RB Leipzig in der Rückrunde der abgelaufenen Saison keine Mannschaft mehr trainiert. Noch länger hat Edin Terzic nicht gecoacht: Im Sommer 2024 machte er bei Borussia Dortmund Platz für Nuri Sahin, der nicht lange im Amt blieb.
Terzic hat in der Vergangenheit bereits mehr als zwei Jahre lang in England gearbeitet: Bei West Ham United war er Co-Trainer von Slaven Bilic.
Der Spielplan von Tottenham Hotspur:
- 22.02., 17.30 Uhr: Arsenal (H)
- 01.03., 15 Uhr: Fulham (A)
- 05.03., 21 Uhr: Crystal Palace (H)
- 15.03., 17.30 Uhr: Liverpool (A)