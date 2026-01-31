Unzufrieden mit seiner Spielzeit! Türkischer Topklub bietet wohl zweistelligen Millionenbetrag für Star des FC Augsburg

Nach Angaben von Sky hat der türkische Spitzenklub ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler abgegeben. Vor allem der deutsche Besiktas-Sportdirektor Ede Graf soll großes Interesse daran haben, den 20-Jährigen zu verpflichten. Ihm könnte dabei zugutekommen, dass Kömür offenbar mit seiner Spielzeit beim FC Augsburg unzufrieden ist. Auch italienische Klubs sollen Interesse am deutschen U21-Nationalspieler zeigen.

Die Angaben stimmen zudem mit Informationen des türkischen Transferexperten Yagiz Sabuncuoglu überein. Er berichtete jedoch zusätzlich, dass Augsburg das erste Angebot von Besiktas abgelehnt haben soll. Nun wollen die Türken offenbar mit einem zweiten Versuch ein Gesamtpaket in Höhe von zwölf Millionen Euro schnüren.