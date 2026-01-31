Besiktas will wohl Mert Kömür vom FC Augsburg verpflichten - und ist für ihn bereit, sehr tief in die Tasche zu greifen.
Unzufrieden mit seiner Spielzeit! Türkischer Topklub bietet wohl zweistelligen Millionenbetrag für Star des FC Augsburg
Nach Angaben von Sky hat der türkische Spitzenklub ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler abgegeben. Vor allem der deutsche Besiktas-Sportdirektor Ede Graf soll großes Interesse daran haben, den 20-Jährigen zu verpflichten. Ihm könnte dabei zugutekommen, dass Kömür offenbar mit seiner Spielzeit beim FC Augsburg unzufrieden ist. Auch italienische Klubs sollen Interesse am deutschen U21-Nationalspieler zeigen.
Die Angaben stimmen zudem mit Informationen des türkischen Transferexperten Yagiz Sabuncuoglu überein. Er berichtete jedoch zusätzlich, dass Augsburg das erste Angebot von Besiktas abgelehnt haben soll. Nun wollen die Türken offenbar mit einem zweiten Versuch ein Gesamtpaket in Höhe von zwölf Millionen Euro schnüren.
Kömür schloss sich 2019 dem FC Augsburg an
Kömür wechselte 2019 als Jugendspieler vom TSV 1860 München zu den Fuggerstädtern. Den Durchbruch in der Profimannschaft schaffte er 2023. In der aktuellen Saison kam er in 19 Spielen zum Einsatz, davon in der Hälfte von Beginn an, und erzielte dabei zwei Tore. Drei Vorlagen steuerte er zudem bei.
Erst im Juli des vergangenen Jahres hatte er seinen Vertrag in Augsburg bis 2029 verlängert.
Mert Kömür: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 19
- Tore: 2
- Vorlagen: 3