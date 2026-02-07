"Unter Laporta kommt er nicht zurück": Präsidentschaftskandidat beim FC Barcelona will "Brücke" zu Lionel Messi wieder aufbauen

Victor Font, einer von aktuell fünf Kandidaten für das Präsidenten-Amt beim FC Barcelona, hat über sein Verhältnis zu Lionel Messi gesprochen. Der Argentinier verließ die Blaugrana 2021 überraschend und wartet immer noch auf ein Abschiedsspiel, das ihm und den Fans unter anderem der amtierende Präsident Joan Laporta versprochen hat.

Font verriet seine persönliche Beziehung zu Messi und stellte sich selbst als besser geeigneten Kandidaten dar, um eine Rückkehr des Argentiniers zu ermöglichen. Im November hatte Messi mit einem Video aus dem sich noch im Umbau befindlichen Camp Nou in Barcelona überrascht. Mit den Barca-Verantwortlichen war diese Aktion jedoch nicht abgesprochen.