Der FC Barcelona lotet derzeit offenbar die Möglichkeit aus, Inigo Martinez aus Saudi-Arabien im Winter zurückzuholen. Dabei hatte der Innenverteidiger die Katalanen erst im Sommer verlassen.
Unter Hansi Flick war er letzte Saison noch Stammspieler: Kehrt dieser Spieler zu Barca zurück?
Martinez wechselte dank eines Deals ablösefrei im Sommer
Wie ein Barca-Insider in der Sendung "Rondeando" vom katalanischen Sender 8TV berichtet, sei der 34-Jährige sehr an einer Rückkehr interessiert. Martinez war zur neuen Saison ablösefrei zu Al-Nassr gewechselt, obwohl er zuvor zum Stammpersonal von Trainer Hansi Flick gezählt hatte. Dies war Teil eines Deals, wie Präsident Joan Laporta im August bestätigte: "Er kam selbst ohne Ablöse hierher und wir hatten bereits zuvor besprochen, dass, wenn sich eine solche Möglichkeit ergibt, wir ihn auch ziehen lassen werden."
Gleichzeitg hielten sich Gerüchte, dass Flick mit dem Routinier gerne weitergemacht hätte. Auf der anderen Seite schaufelte Martinez' Abgang Gehaltsspielraum für Neuzugänge wie Marcus Rashford oder Joan Garcia frei.
Flick sucht zweiten Innenverteidiger neben Cubarsi
In der Abwehrzentrale von Barca herrscht in diesen Tagen durchaus Bedarf. Flick testete neben dem gesetzten Pau Cubarsi haufenweise Verteidiger, zuletzt auch Linksverteidiger Gerard Martin beim 3:1-Sieg über Atletico Madrid. Zudem fehlt Ronald Araujo der Mannschaft auf unbestimmte Zeit, der Uruguayer hat sich nach aufkommender Kritik eine Auszeit genommen. Er soll von Selbstzweifeln geplagt sein.
Martinez, der im Team von Cristiano Ronaldo in der laufenden Spielzeit bislang auf 17 Einsätze kommt, bräuchte keine große Eingewöhnungszeit. Die für gewöhnlich gut informierte Zeitung Sport geht allerdings von einem Verbleib bei Al-Nassr aus, da er sich beim Wüstenklub aktuell wohlfühle und sich bewusst für das Projekt entschieden habe.
Interesse an Schlotterbeck-Transfer?
Außerdem heißt es in dem Bericht, dass Barca intern von einer baldigen Rückkehr Araujos ausgehen würde. Ihm wurde demnach Personal an die Seite gestellt, das ihn bei seiner mentalen Erholung unterstützen soll. Im Sommer könnte sich hingegen etwas auf dem Transfermark tun. Laut Sport sei Nico Schlotterbeck vom BVB zum Transferziel auserkoren worden.
Der Vertrag des Dortmunder Abwehrchefs läuft im Sommer 2027 aus. Eine Verlängerung bahnt sich aktuell nicht an. Neben Barca soll mitunter auch der FC Bayern München die Situation genauestens beobachten.
Inigo Martinez: Leistungsdaten in seiner letzten Barca-Saison
- Spiele: 46
- Einsatzminuten: 3.976
- Tore: 3
- Assists: 6