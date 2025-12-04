Unter Hansi Flick war er letzte Saison noch Stammspieler: Kehrt dieser Spieler zu Barca zurück?

Wie ein Barca-Insider in der Sendung "Rondeando" vom katalanischen Sender 8TV berichtet, sei der 34-Jährige sehr an einer Rückkehr interessiert. Martinez war zur neuen Saison ablösefrei zu Al-Nassr gewechselt, obwohl er zuvor zum Stammpersonal von Trainer Hansi Flick gezählt hatte. Dies war Teil eines Deals, wie Präsident Joan Laporta im August bestätigte: "Er kam selbst ohne Ablöse hierher und wir hatten bereits zuvor besprochen, dass, wenn sich eine solche Möglichkeit ergibt, wir ihn auch ziehen lassen werden."

Gleichzeitg hielten sich Gerüchte, dass Flick mit dem Routinier gerne weitergemacht hätte. Auf der anderen Seite schaufelte Martinez' Abgang Gehaltsspielraum für Neuzugänge wie Marcus Rashford oder Joan Garcia frei.