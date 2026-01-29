"Unter aller Sau": Aus für von Podolski und Hummels gegründete "Baller League" besiegelt - Rechtsstreit bahnt sich an

"Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist die Baller League over", schrieb "GamerBrother" eingangs in seiner Instagram-Story. Zwar wolle der Host der Fußballsendung "At Broski" "nicht viel dazu sagen", wählte aber dennoch drastische Worte, die auf einen Zoff hinter verschlossenen Türen hindeuten.

"Womöglich" werde es einen "Rechtsstreit mit den Vertretern der Baller League" geben. So etwas sei "immer doof". Aber: "Jede Aussage, die ich öffentlich tätige, könnte mir auf die Füße fallen." Schildgen betonte: "Was da im Hintergrund passiert ist und wie mit Existenzen gespielt worden ist, ist unter aller Sau. Irgendwann werde ich reden und das wird den Leuten sehr, sehr weh tun, was ich zu sagen habe. Fällt mir wirklich schwer, ruhig zu bleiben. Realtalk."

Abschließend schrieb er: "Schade ums Projekt. Hat mir persönlich immer unfassbar viel Spaß gemacht. Karma wird regeln."