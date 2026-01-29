Die "Baller League" streicht die Segel. Die beliebte Hallenliga wurde bis auf Weiteres eingestampft. Im Hintergrund bahnt sich ein Rechtsstreit an.
"Unter aller Sau": Aus für von Podolski und Hummels gegründete "Baller League" besiegelt - Rechtsstreit bahnt sich an
"Baller League" hatte große Konkurrenz in Deutschland
Wie die Verantwortlichen mitteilten, wird die einst von Mats Hummels und Lukas Podolski mitgegründete Liga "vorerst pausieren". Deutschland bleibe wichtig, "doch der Markt hat aktuell nicht die Größe und die strukturellen Bedingungen, um unsere langfristigen Ziele zu unterstützen", heißt es in einem Statement. Stattdessen richte sich der Blick der Baller League auf die Märkte in den USA oder Großbritannien, wo man einen "nachhaltigen Weg zur Rentabilität" sieht.
Seit der Gründung im Jahr 2024 wurde die Konkurrenz im Kleinfeld-Fußball in Deutschland stets größer. Allen voran die "Icon League" von Elias Nerlich und Toni Kroos oder die "Kings League" von Gerard Pique und Präsident Bastian Schweinsteiger schmälerten die Reichweite der "Baller League" vermeintlich.
- Getty Images Sport
Gerüchte über Geldprobleme bei der "Baller League"
Der Start für die neue Saison war bereits verschoben worden, nun hat sich das Thema gänzlich erledigt. Zuletzt hatte es auch Gerüchte über Geldprobleme gegeben, was die Verantwortlichen jedoch vehement dementierten: "Baller League International bestätigt, dass das Unternehmen weiterhin über eine hohe Liquidität und Solvenz verfügt." Das vorläufige Aus sei nach einer "strategischen Überprüfung" bewusst erfolgt. Man habe sich bewusst neu ausgerichtet.
Eine Rückkehr scheint jedoch nahezu ausgeschlossen zu sein. Darauf deutet zumindest ein knallhartes Statement von Influencer Simon Schildgen alias "GamerBrother" hin, der neben Internet-Persönlichkeiten wie Jens "Knossi" Knossalla oder "MontanaBlack" jahrelang einer der sogenannten "Teamheads" war.
Brisantes Statement von "GamerBrother" zum Aus der "Baller League"
"Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist die Baller League over", schrieb "GamerBrother" eingangs in seiner Instagram-Story. Zwar wolle der Host der Fußballsendung "At Broski" "nicht viel dazu sagen", wählte aber dennoch drastische Worte, die auf einen Zoff hinter verschlossenen Türen hindeuten.
"Womöglich" werde es einen "Rechtsstreit mit den Vertretern der Baller League" geben. So etwas sei "immer doof". Aber: "Jede Aussage, die ich öffentlich tätige, könnte mir auf die Füße fallen." Schildgen betonte: "Was da im Hintergrund passiert ist und wie mit Existenzen gespielt worden ist, ist unter aller Sau. Irgendwann werde ich reden und das wird den Leuten sehr, sehr weh tun, was ich zu sagen habe. Fällt mir wirklich schwer, ruhig zu bleiben. Realtalk."
Abschließend schrieb er: "Schade ums Projekt. Hat mir persönlich immer unfassbar viel Spaß gemacht. Karma wird regeln."
Die Hallenligen in Deutschland
- Kings League
- Icon League
- Baller League