"Unsere Köpfe und Herzen heilen": Warum Georgien bei der EM für Furore sorgen kann

Georgien ist erstmals bei einem großen Turnier dabei. Wie konnte es nur dazu kommen?

Jede EM oder WM braucht einen Underdog, der alle schon mit seiner Teilnahme überrascht. Bei der EM 2024 in Deutschland ist das sicherlich Georgien. Das osteuropäische Land will nach der erstmaligen Qualifikation für ein großes Turnier voller Hochs und Tiefs auch bei der Endrunde selbst überraschen.

Auf der Trainerbank sitzt ein bekannter Name und auf dem Feld steht ein Superstar, der die Träume des kleinen Landes wahr werden lassen soll. Willy Sagnol, einstiger Rechtsverteidiger des FC Bayern München, wird in dem ihm bestens bekannten Land wieder die besten Taktiken ausklügeln. Eine zentrale Rolle im georgischen Kader wird natürlich Khvicha Kvaratskhelia von der SSC Neapel spielen.

"Jetzt, wo sie [die Spieler] sich qualifiziert haben, wollen sie versuchen, in der Gruppe weiterzukommen und vielleicht das Achtelfinale oder Viertelfinale zu erreichen", sagte er im Interview mit dem Portal The Athletic. "Wir werden mit diesem Ehrgeiz antreten. Wir wissen, dass es sehr, sehr, sehr schwierig werden wird. Aber sie haben so lange davon geträumt, an einem großen Wettbewerb teilzunehmen, dass es schade wäre, dorthin zu gehen und nicht alles zu tun, was wir können." Am Dienstag ab 18 Uhr wartet zunächst die Türkei in Dortmund, danach geht es noch gegen Tschechien und Portugal.

Aber wie hat Georgien seine historische erste Teilnahme an einem großen Turnier erreicht und wer sind die Schlüsselfiguren hinter diesem Erfolg? GOAL analysiert die Details.