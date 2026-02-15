Unschöne Szenen nach Spiel in der 3. Liga! Schiedsrichterentscheidung führt zu Rangeleien - auch Cottbus-Trainer Pele Wollitz beteiligt

Wollitz war ebenfalls überzeugt, dass es ein Tor war, und auch die Cottbuser auf dem Feld jubelten kurz. Schiedsrichter Ben Henry Uhrig ließ jedoch weiterspielen und pfiff wenig später ab - sehr zum Unmut der Cottbuser.

Cottbus führt nach 24 Spieltagen die Tabelle der Dritten Liga an. An der Spitze geht es jedoch äußerst eng zu: Der Vorsprung auf den Tabellensiebten Hansa Rostock beträgt lediglich fünf Punkte. Mannheim hingegen liegt als Neunter im Tabellenmittelfeld.