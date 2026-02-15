Es kam zu einer Rudelbildung, bei der Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz und Mannheims Sportlicher Leiter Gerhard Zuber aneinandergerieten. Wollitz trat Zuber dabei versehentlich auf den Fuß, woraufhin dieser sich theatralisch nach hinten fallen ließ. Auch mehrere Spieler lieferten sich verbale Auseinandersetzungen.
Unschöne Szenen nach Spiel in der 3. Liga! Schiedsrichterentscheidung führt zu Rangeleien - auch Cottbus-Trainer Pele Wollitz beteiligt
Auslöser der Rangelei war eine Szene in der letzten Minuten der Nachspielzeit gewesen. Cottbus' Tolcay Cigerci hatte bei einer Ecke mit einem Kopfball, der von der Latte über Thijmen Nijhuis auf die Linie sprang, noch einmal für Torgefahr gesorgt. Ob der Ball dabei die Torlinie tatsächlich vollständig überschritten hatte, war auch in den Wiederholungen nicht zu erkennen. Später zeigte die Lausitzer Rundschau jedoch ein Bild der Szene, auf dem der Ball klar hinter der Linie war.
- Getty Images
Energie Cottbus ist mitten im Aufstiegskampf
Wollitz war ebenfalls überzeugt, dass es ein Tor war, und auch die Cottbuser auf dem Feld jubelten kurz. Schiedsrichter Ben Henry Uhrig ließ jedoch weiterspielen und pfiff wenig später ab - sehr zum Unmut der Cottbuser.
Cottbus führt nach 24 Spieltagen die Tabelle der Dritten Liga an. An der Spitze geht es jedoch äußerst eng zu: Der Vorsprung auf den Tabellensiebten Hansa Rostock beträgt lediglich fünf Punkte. Mannheim hingegen liegt als Neunter im Tabellenmittelfeld.
3. Liga: Der enge Kampf um den Aufstieg
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Energie Cottbus 24 13 6 5 49:37 12 45 2 SC Verl 24 12 8 4 59:35 24 44 3 MSV Duisburg 24 12 7 5 43:31 12 43 4 VfL Osnabrück 24 12 7 5 35:24 11 43 5 Rot-Weiss Essen 24 11 10 3 48:38 10 43 6 SV Wehen Wiesbaden 24 12 5 7 37:26 11 41 7 Hansa Rostock 24 10 10 4 41:27 14 40 8 TSV 1860 München 24 10 6 8 39:35 4 36