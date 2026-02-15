Goal.com
Live
Cottbus-Mannheim RangeleiIMAGO / Matthias Koch
Marko Brkic

Unschöne Szenen nach Spiel in der 3. Liga! Schiedsrichterentscheidung führt zu Rangeleien - auch Cottbus-Trainer Pele Wollitz beteiligt

Unmittelbar nach Abpfiff des Drittligaspiels zwischen Energie Cottbus und Waldhof Mannheim sind Spieler und Offizielle aneinandergeraten.

Es kam zu einer Rudelbildung, bei der Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz und Mannheims Sportlicher Leiter Gerhard Zuber aneinandergerieten. Wollitz trat Zuber dabei versehentlich auf den Fuß, woraufhin dieser sich theatralisch nach hinten fallen ließ. Auch mehrere Spieler lieferten sich verbale Auseinandersetzungen.

  • Auslöser der Rangelei war eine Szene in der letzten Minuten der Nachspielzeit gewesen. Cottbus' Tolcay Cigerci hatte bei einer Ecke mit einem Kopfball, der von der Latte über Thijmen Nijhuis auf die Linie sprang, noch einmal für Torgefahr gesorgt. Ob der Ball dabei die Torlinie tatsächlich vollständig überschritten hatte, war auch in den Wiederholungen nicht zu erkennen. Später zeigte die Lausitzer Rundschau jedoch ein Bild der Szene, auf dem der Ball klar hinter der Linie war.

    • Werbung
  • Energie CottbusGetty Images

    Energie Cottbus ist mitten im Aufstiegskampf

    Wollitz war ebenfalls überzeugt, dass es ein Tor war, und auch die Cottbuser auf dem Feld jubelten kurz. Schiedsrichter Ben Henry Uhrig ließ jedoch weiterspielen und pfiff wenig später ab - sehr zum Unmut der Cottbuser.

    Cottbus führt nach 24 Spieltagen die Tabelle der Dritten Liga an. An der Spitze geht es jedoch äußerst eng zu: Der Vorsprung auf den Tabellensiebten Hansa Rostock beträgt lediglich fünf Punkte. Mannheim hingegen liegt als Neunter im Tabellenmittelfeld.

  • 3. Liga: Der enge Kampf um den Aufstieg

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Energie Cottbus24136549:371245
    2SC Verl24128459:352444
    3MSV Duisburg24127543:311243
    4VfL Osnabrück24127535:241143
    5Rot-Weiss Essen241110348:381043
    6SV Wehen Wiesbaden24125737:261141
    7Hansa Rostock241010441:271440
    8TSV 1860 München24106839:35436
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
Waldhof Mannheim crest
Waldhof Mannheim
WMA
Deutschland 3 Liga
Erzgebirge Aue crest
Erzgebirge Aue
AUE
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT
0