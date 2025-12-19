Unruhe beim BVB! Lars Ricken reagiert auf Kritik von Matthias Sammer - Sebastian Kehl stützt Nico Schlotterbeck

"Es war nicht jede Aussage optimal, weil es natürlich auch Interpretationsspielraum gibt", sagte Ricken vor dem Spiel gegen Gladbach am Freitag bei Sky. Sammer hatte gegenüber dem Pay-TV-Sender aus dem Nähkästchen geplaudert. Demnach seien Schlotterbecks Aussagen "ganz unterschiedlich" in der Führungsetage aufgenommen worden. "Aber: Wenn das nicht das Problem von Borussia Dortmund wäre und alle würden es sehen, dann hätten wir das Problem nicht", sagte er und betonte wohl in Richtung von Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl: "Es gibt in der Wahrnehmung dessen, was er tut, natürlich Menschen, die wunderbare Charaktereigenschaften haben, aber keine Führungseigenschaften. Die erschrecken natürlich im ersten Moment."

Ricken ergänzte dahingehend: "Wir sind uns darüber einig gewesen, dass 98 Prozent der Sachen, die wir besprechen, auch intern sind. Mir war es immer wichtig - und das habe ich vom ersten Tag an gesagt -, dass ich meinungsstarke Menschen um mich herum brauche. Das ist er. Wir sind uns da einig: Wir brauchen eine Leistungskultur hier im Verein. Nicht nur von den Spielern, von jedem Mitarbeiter brauchen wir das Beste. Und da ist auch ab und zu mal ein Konflikt notwendig. Um einfach auch die Sinne zu stärken. Da ziehen wir an eine Strang."