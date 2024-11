Luis Suárez geht auch in der kommenden Saison in Florida auf Torejagd: Der Angreifer hat seinen Vertrag verlängert.

Luis Suárez bleibt bei Inter Miami. Der 37-jährige uruguayische Stürmer hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn auch in der nächsten Saison im Chase Stadium an der Seite von Lionel Messi, Jordi Alba und Co. spielen lässt. Suárez, der aufgrund seiner Treffsicherheit den Spitznamen "El Pistolero" trägt, trotzt weiterhin dem Alter und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit in 37 Partien wettbewerbsübergreifend 25 Tore.