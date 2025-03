Auch in Lille können die Gastgeber ein Kovac-Team in der Königsklasse nicht bezwingen. Deshalb geht die Serie des Coaches weiter.

Niko Kovac, Trainer von Borussia Dortmund, hat auch sein achtes Auswärtsspiel in der Champions League nicht verloren. Die Schwarz-Gelben gewannen in Nordfrankreich mit 2:1 und zogen nach dem 1:1 im Hinspiel ins Viertelfinale der Königsklasse ein, in dem nun der FC Barcelona der Gegner sein wird.