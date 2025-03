Dortmund zeigt in Lille eine starke Reaktion auf ein frühes Gegentor und zieht ins Viertelfinale ein. Die Einzelkritik zum BVB.

Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Champions League! Nach einem frühen Rückstand durch den Treffer von Lille-Stürmer Jonathan David kämpfte sich der BVB zurück ins Spiel und wurde in der zweiten Halbzeit in Form der Tore von Emre Can (Elfmeter) und Maximilian Beier belohnt, gewann am Ende mit 2:1 (0:1).