Laut eines Berichts der Zeitung The Telegraphverzögerte Manchester City in der Saison 2023/24 in 22 von 38 Premier-League-Spielen den Anpfiff zur zweiten Hälfte. In der Spielzeit 2024/25 waren es acht Partien, bei denen die Skyblues nicht pünktlich aus der Kabine kamen. Die Folge: Genannte satte Geldstrafen für ManCity.

Die Premier League betont, dass ein pünktlicher Anpfiff entscheidend sei, um "die Organisation des Wettbewerbs auf höchstem professionellen Niveau sicherzustellen" und die Arbeit der Rundfunkanstalten zu unterstützen.

Übeltäter Guardiola, der offensichtlich in der Pause oft viel zu sagen hat, zeigte sich von den Verzögerungen jedoch ziemlich unbeeindruckt und lieferte einst ein Gegenbeispiel: "Wir haben viel Geld bezahlt, weil ich zur 2. Halbzeit zu spät kam. Aber als wir im Champions-League-Finale spielten, gab es vor dem Spiel eine Show und sie sind immer zu spät. Sie müssten die Sänger mit einer Geldstrafe belegen!"