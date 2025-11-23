Manchester City wurde von der Premier League für die vergangenen beiden Spielzeiten zu Geldstrafen in Höhe von umgerechnet 3,4 Millionen Euro verurteilt. Der Grund: Die langen Halbzeitbesprechungen von Teammanager Pep Guardiolas verzögerten zahlreiche Wiederanpfiffe. Zudem erhielt der Katalane eine Verwarnung wegen verspäteter Pressekonferenzen.
Ungewöhnlicher Grund: Manchester City muss wegen Pep Guardiola angeblich knapp 3,5 Millionen Euro Strafe an die Premier League zahlen
Laut eines Berichts der Zeitung The Telegraphverzögerte Manchester City in der Saison 2023/24 in 22 von 38 Premier-League-Spielen den Anpfiff zur zweiten Hälfte. In der Spielzeit 2024/25 waren es acht Partien, bei denen die Skyblues nicht pünktlich aus der Kabine kamen. Die Folge: Genannte satte Geldstrafen für ManCity.
Die Premier League betont, dass ein pünktlicher Anpfiff entscheidend sei, um "die Organisation des Wettbewerbs auf höchstem professionellen Niveau sicherzustellen" und die Arbeit der Rundfunkanstalten zu unterstützen.
Übeltäter Guardiola, der offensichtlich in der Pause oft viel zu sagen hat, zeigte sich von den Verzögerungen jedoch ziemlich unbeeindruckt und lieferte einst ein Gegenbeispiel: "Wir haben viel Geld bezahlt, weil ich zur 2. Halbzeit zu spät kam. Aber als wir im Champions-League-Finale spielten, gab es vor dem Spiel eine Show und sie sind immer zu spät. Sie müssten die Sänger mit einer Geldstrafe belegen!"
Manchester City patzt gegen Nick Woltemades Newcastle
Die Skyblues erlitten am Samstag im Titelrennen in England sportlich einen herben Rückschlag. Gegen Nick Woltemades Newcastle United setzte es eine 1:2-Niederlage - Citys vierte der Saison. In der Premier-League-Tabelle rutschte man dadurch, auch dank des 2:0-Sieges des FC Chelsea gegen den FC Burnley, wieder auf Platz drei ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt vier Punkte, wobei die Gunners ein Spiel weniger absolviert haben.
Dass die Citizens im Vergleich zur vergangenen Saison dennoch besser dastehen, ist auch deren Torjäger Erling Haaland zu verdanken, der in 12 Ligaeinsätzen bereits 14 Tore erzielt hat. "Er ist in dieser Saison unglaublich, er bricht alle Rekorde, persönliche und individuelle Rekorde, Premier-League-Rekorde, für Norwegen", schwärmte Guardiola vom Ex-Dortmunder. "Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass er, wenn er lange, lange Zeit bleibt und diesen Durchschnitt beibehält, Harry Kane und Alan Shearer nahekommen wird."
Für City geht es am Dienstag in der Champions League gegen Bayer Leverkusen weiter.
Manchester City: Die Ergebnisse der vergangenen Partien
- 22.11.2025 - Newcastle United 2:1 Manchester City (Premier League)
- 09.11.2025 - Manchester City 3:0 FC Liverpool (Premier League)
- 05.11.2025 - Manchester City 4:1 Borussia Dortmund (Champions League)
- 02.11.2025 - Manchester City 3:1 AFC Bournemouth (Premier League)
- 29.10.2025 - Swansea AFC 1:3 Manchester City (FA Cup)