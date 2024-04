Trikottausch schon zur Halbzeit? Eine Unart, wenn es nach vielen Fans geht. Auch nach denen von Crystal Palace.

Abwehrspieler Daniel Muñoz von Crystal Palace hat am Samstagnachmittag während der 2:4-Niederlage in der Premier League gegen Manchester City die Wut vieler Fans seines Klubs auf sich gezogen. Nicht etwa wegen einer schlechten Leistung, sondern wegen einer Aktion in der Halbzeitpause.