Eine Neuansetzung in der Serie A sorgt für Ärger bei der Roma. Vor dem Duell in der Europa League gegen Bayer Leverkusen fühlt sich Rom benachteiligt.

Das nach einem medizinischen Notfall abgebrochene Spiel der AS Rom ist für kommende Woche neu angesetzt worden. Das verkündete die Liga in einer Mitteilung am Freitag. Die Partie von Bayer Leverkusens Halbfinal-Gegner in der Europa League in Udine soll am Donnerstag (20.00 Uhr) mit dem Stand von 1:1 fortgesetzt werden. Die Ansetzung sorgt für Ärger bei der Roma.