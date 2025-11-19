Gonzalo Garcia könnte angesichts seiner überschaubaren Einsatzzeiten bei Real Madrid vor einem Wechsel in die Premier League stehen.
Er kommt bei Xabi Alonso kaum zum Zug! Flieht ein Shootingstar der Klub-WM von Real Madrid in die Premier League?
Garcis unter Xabi Alonso oft nur zweite Wahl
Wie die Zeitung Daily Mail schreibt, beschäftigen sich Brighton & Hove Albion sowie weitere namentlich nicht genannte Klubs aus dem englischen Oberhaus mit einer Verpflichtung des 21-jährigen Mittelstürmers. Im Gespräch ist demnach ein Leihgeschäft bis zum Saisonende.
Unklar ist allerdings noch, ob Real Garcia tatsächlich ziehen lassen möchte. Zwar sitzt der spanische U21-Nationalspieler unter Trainer Xabi Alonso vornehmlich auf der Bank, grundsätzlich glaubt man bei den Königlichen aber an sein Potenzial. Dieses zeigte er unter anderem während der Klub-WM im Sommer, als er in sechs Spielen vier Tore für die Blancos schoss.
Garcia besitzt langfristigen Vertrag bei Real Madrid
In der laufenden Saison sieht es dagegen düster mit ausreichend Einsatzzeit aus. In der spanischen LaLiga und Champions League stand er wettbewerbsübergreifend nur 108 Minuten (bei neun Einsätzen) auf dem Rasen. Seine Ausbeute: Ein Assist.
Der Vertrag des 21-Jährigen bei den Königlichen wurde erst im zurückliegenden August vorzeitig bis 2030 verlängert. Abseits einer Leihe dürfte es für andere Klubs dementsprechend schwierig werden, Garcia aus seinem laufenden Arbeitsverhältnis herauszukaufen.
Gonzalo Garcia: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 9
- Tore: 0
- Assists: 1
- Spielminuten: 108
- Vertrag bei Real Madrid bis: 2030