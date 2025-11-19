Er kommt bei Xabi Alonso kaum zum Zug! Flieht ein Shootingstar der Klub-WM von Real Madrid in die Premier League?

Wie die Zeitung Daily Mail schreibt, beschäftigen sich Brighton & Hove Albion sowie weitere namentlich nicht genannte Klubs aus dem englischen Oberhaus mit einer Verpflichtung des 21-jährigen Mittelstürmers. Im Gespräch ist demnach ein Leihgeschäft bis zum Saisonende.

Unklar ist allerdings noch, ob Real Garcia tatsächlich ziehen lassen möchte. Zwar sitzt der spanische U21-Nationalspieler unter Trainer Xabi Alonso vornehmlich auf der Bank, grundsätzlich glaubt man bei den Königlichen aber an sein Potenzial. Dieses zeigte er unter anderem während der Klub-WM im Sommer, als er in sechs Spielen vier Tore für die Blancos schoss.