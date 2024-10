Selbst in den schwierigen Zeiten beim BVB ließ sich Jürgen Klopp nicht aus der Ruhe bringen.

Während seiner Zeit als Trainer des BVB erlebte Jürgen Klopp viele Höhen und Tiefen. Vor allem in seiner letzten Saison in Dortmund lief es sportlich überschaubar. Dennoch blieb der 57-Jährige in dieser Zeit erstaunlich gelassen, wie er nun enthüllte.