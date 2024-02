UFC Fight Night heute im STREAM: Wer zeigt / überträgt Moreno vs. Royval 2

Heute findet die UFC Fight Night 237 statt. Doch wer zeigt / überträgt Moreno vs. Royval 2 im STREAM?

Heute fungiert Mexiko-Stadt als Austragungsort der UFC Fight Night 237. Hierbei findet unter anderem der Hauptkampf Brandon Moreno vs. Brandon Royval 2 statt. Das Spektakel geht in der Arena CDMX über die Bühne.

Brandon Moreno und Brandon Royval duellieren sich zum zweiten Mal in einem Fliegengewicht-Kampf. Das erste Aufeinandertreffen fand am 21. November 2020 in Las Vegas statt. Damals feierte Moreno in der ersten Runde einen K.-o.-Sieg.

Der Mexikaner trat zuletzt am 8. Juli 2023 an. Damals verlor er gegen den Herausforderer Alexandre Pantoja den Titel. In seinen bisherigen 30 MMA-Duellen fuhr der 30-Jährige 21 Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen ein.

Royval setzte sich 15-mal durch und unterlag siebenmal. Der US-Amerikaner verlor am 16. Dezember einen Titelkampf gegen Pantoja. Damit riss eine Serie des 31-Jährigen mit drei Siegen. Im April 2023 hatte Royval gegen Matheus Nicolau die Leistung des Abends geliefert.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung von Moreno vs. Royval 2 bei der UFC Fight Night 237.