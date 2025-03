Übertragung der Klub-WM 2025: Wo laufen die Spiele live im TV und im LIVE STREAM? Alle Sender in der Übersicht

Von Mitte Juni bis Mitte Juli steigt in den USA die Klub-WM 2025. Aber wo laufen die Spiele im TV und im LIVE STREAM?

Von Mitte Juni bis Mitte Juli dienen die USA als Kulisse der Klub-WM 2025. Das Format entspricht jenem, das Ihr auch von den klassischen WMs kennt. Denn: 32 Mannschaften messen sich zuerst in vier Achtergruppen. Hierzu zählen mit dem FC Bayern und mit dem BVB auch zwei Bundesliga-Vertreter.

Der FC Bayern München trifft in der Gruppe C auf Auckland City, die Boca Juniors und Benfica. Die Elf von Vincent Kompany startet in Cincinnati gegen die Neuseeländer ins Turnier. Danach dienen Miami Gardens sowie Charlotte als Kulissen der Partien gegen die Argentinier und gegen die Portugiesen.

Borussia Dortmund wurde gemeinsam mit Fluminense Rio de Janeiro, den Mamelodi Sundowns sowie Ulsan HD in die Gruppe F gelost. Hierbei steigt das Auftaktspiel des Teams von Niko Kovac gegen die Brasilianer in East Rutherford. Anschließend tritt der BVB sowohl gegen die Südafrikaner als auch gegen die Südkoreaner in Cincinnati an.

GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Übertragung der Spiele bei der Klub-WM 2025.