Überraschender Abgang bei Borussia Dortmund? FC Liverpool denkt angeblich über Transfer von BVB-Stammspieler nach

Dass Borussia Dortmund Ryerson im Winter abgibt, darf allerdings bezweifelt werden. Der "Wikinger", wie ihn Trainer Niko Kovac nach dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt lobend bezeichnete, ist weiterhin Stammkraft beim BVB. Im Vergleich zu seinem direkten Konkurenten Yan Couto ist er häufiger im Einsatz, obwohl sich der Brasilianer in seiner zweiten Saison im Ruhrgebiet erheblich gesteigert hat.

"Julian spielt nicht umsonst in Dortmund. Er hat mit Yan Couto einen guten Konkurrenten. Die beiden schaukeln sich immer weiter nach oben", sagte Kovac nach dem spektakulären Remis am Wochenende, bei dem Ryerson seinen sechsten Assist in dieser Saison beigesteuert hatte.

Ryerson war im Winter 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin nach Dortmund gewechselt und besitzt noch einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach soll sich der 28-jährige Norweger beim BVB sehr wohlfühlen, weshalb ein Abgang - selbst zum großen FC Liverpool - durchaus überraschend wäre.