Der FC Liverpool denkt nach der schweren Verletzung von Conor Bradley offenbar über einen Transfer nach - und schielt angeblich auf einen Spieler des BVB. Wie das Portal Absolut Fussball berichtet, haben die Reds unter anderem Julian Ryerson von Borussia Dortmund ins Visier genommen. Wer die anderen Kandidaten sind, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Überraschender Abgang bei Borussia Dortmund? FC Liverpool denkt angeblich über Transfer von BVB-Stammspieler nach
FC Liverpool: Saison für Bradley offenbar gelaufen
Bradley muss sich laut Klubangaben einer Operation am Knie unterziehen, nachdem er sich in der Schlussphase beim 0:0 Liverpools gegen den FC Arsenal eine "signifikante" Verletzung zugezogen hatte. Nach Informationen von The Athletic ist die Saison für den Rechtsverteidiger gelaufen.
Und genau da liegt die Problematik: In Jeremie Frimpong, im Sommer von Bayer Leverkusen gekommen, steht Trainer Arne Slot auf der rechten Abwehrseite auf der Position nur noch ein gelernter Spieler zur Verfügung. Der Niederländer interpretiert seine Rolle jedoch wie schon in Diensten der Werkself deutlich offensiver und wurde auch schon häufiger weiter vorne eingesetzt. Als Alternativen bleiben noch Innenverteidiger Joe Gomez und Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai, die in der Vergangenheit schon hinten rechts aushalfen.
- Getty Images Sport
Ryerson-Wechsel nach Liverpool wäre überraschend
Dass Borussia Dortmund Ryerson im Winter abgibt, darf allerdings bezweifelt werden. Der "Wikinger", wie ihn Trainer Niko Kovac nach dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt lobend bezeichnete, ist weiterhin Stammkraft beim BVB. Im Vergleich zu seinem direkten Konkurenten Yan Couto ist er häufiger im Einsatz, obwohl sich der Brasilianer in seiner zweiten Saison im Ruhrgebiet erheblich gesteigert hat.
"Julian spielt nicht umsonst in Dortmund. Er hat mit Yan Couto einen guten Konkurrenten. Die beiden schaukeln sich immer weiter nach oben", sagte Kovac nach dem spektakulären Remis am Wochenende, bei dem Ryerson seinen sechsten Assist in dieser Saison beigesteuert hatte.
Ryerson war im Winter 2023 für fünf Millionen Euro von Union Berlin nach Dortmund gewechselt und besitzt noch einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach soll sich der 28-jährige Norweger beim BVB sehr wohlfühlen, weshalb ein Abgang - selbst zum großen FC Liverpool - durchaus überraschend wäre.
Julian Ryerson: Leistungsdaten beim BVB
Spiele 123 Tore 7 Assists 12