"Über dieses Verhalten bin ich entsetzt": Uli Hoeneß geht mit Berater von Bayern Münchens Dayot Upemecano hart ins Gericht

Die Bayern-Verantwortlichen haben in den vergangenen Wochen den Druck auf Upamecano deutlich erhöht. Laut der Bild gilt eine Frist bis spätestens Mitte Februar, das seit Weihnachten vorliegende Angebot soll nicht weiter verbessert werden. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte Sportdirektor Christoph Freund laut t-online bei einem Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger". Der Österreicher betonte: "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben."

Auch Sportvorstand Jan-Christian Dreesen reißt langsam der Geduldsfaden. "Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen", unterstrich er seine Forderung nach einer zeitnahen Entscheidung. "Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", wird auch Sportvorstand Max Eberl bei Sky zitiert.

Upamecano, 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, bildet gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Jonathan Tah das feste Zentrum in der Münchner Abwehr. Upamecano sei "sicherlich einer der besten Innenverteidiger", lobte Dreesen, machte aber bezüglich dessen Zögern noch einmal klar: "Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb sollte sich das nicht wie Kaugummi ziehen."

In den kommenden Tagen wollen die Verantwortlichen dem Vernehmen nach erneut auf Upamecano zugehen. Sollte nicht bald eine Entscheidung fallen, werde das Angebot zurückgezogen.