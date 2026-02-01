Hinter der Zukunft von Dayot Upamecano steht weiterhin ein großes Fragezeichen: Verlängert er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München oder nicht? Ehrenpräsident Uli Hoeneß befürchtet das Schlimmste und gibt Upamecanos Beratern die Schuld daran, dass es noch zu keiner Entscheidung gekommen ist.
"Über dieses Verhalten bin ich entsetzt": Uli Hoeneß geht mit Berater von Bayern Münchens Dayot Upemecano hart ins Gericht
"Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen", sagte Hoeneß gegenüber dem kicker. Demnach soll Upamecano bei den Verhandlungen gar nicht anwesend sein und diese seinen Beratern überlassen.
Der FC Bayern ist fest entschlossen, den Vertrag mit dem Innenverteidiger zu verlängern - und ist bereit, dafür außergewöhnlich tief in die Tasche zu greifen. Seit Wochen liegt dem Spieler ein lukratives Angebot vor. Medienberichten zufolge haben die Münchner dabei ihre finanzielle Schmerzgrenze ausgereizt: inklusive Boni würde der Verteidiger 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen, dazu käme ein Handgeld von 20 Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel soll bereits ab dem ersten Vertragsjahr im Sommer 2027 greifen - über 65 Millionen Euro. Letzteres gilt als ungewöhnliches Entgegenkommen und sorgt intern für durchaus kontroverse Diskussionen.
Dass dem Beraterteam all dies offenbar immer noch nicht reicht, ist für Hoeneß völlig unverständlich. "Über dieses Verhalten bin ich entsetzt", bewertete der 74-Jährige.
FC Bayern hat Upamecano eine Deadline gesetzt
Die Bayern-Verantwortlichen haben in den vergangenen Wochen den Druck auf Upamecano deutlich erhöht. Laut der Bild gilt eine Frist bis spätestens Mitte Februar, das seit Weihnachten vorliegende Angebot soll nicht weiter verbessert werden. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte Sportdirektor Christoph Freund laut t-online bei einem Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger". Der Österreicher betonte: "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben."
Auch Sportvorstand Jan-Christian Dreesen reißt langsam der Geduldsfaden. "Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen", unterstrich er seine Forderung nach einer zeitnahen Entscheidung. "Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", wird auch Sportvorstand Max Eberl bei Sky zitiert.
Upamecano, 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, bildet gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Jonathan Tah das feste Zentrum in der Münchner Abwehr. Upamecano sei "sicherlich einer der besten Innenverteidiger", lobte Dreesen, machte aber bezüglich dessen Zögern noch einmal klar: "Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb sollte sich das nicht wie Kaugummi ziehen."
In den kommenden Tagen wollen die Verantwortlichen dem Vernehmen nach erneut auf Upamecano zugehen. Sollte nicht bald eine Entscheidung fallen, werde das Angebot zurückgezogen.
Dayot Upamecano: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 26
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
Häufig gestellte Fragen
Dayot Upamecano spielt in der Innenverteidigung.
Dayotchanculle Oswald Upamecano wurde am 27. Oktober 1998 in Evreux in Frankreich geboren. Evreux liegt in der Region Normandie im Norden Frankreichs, etwa 100 Kilometer westlich von Paris, und ist bekannt für seine historische Kathedrale Notre-Dame d’Evreux.
Beim FC Bayern München läuft er mit der Rückennummer zwei auf. Bei der französischen Nationalmannschaft trägt Upamecano die Nummer vier.
Dayot Upamecano ist 1,86 Meter groß.
Er wiegt 90 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 46.
Er ist Rechtsfuß und spielt daher meist auf der rechten Seite der Innenverteidigung.
Dayot Upamecano spielte in der Jugend für VS Angers, Evreux FC, FC Prey und den FC Valenciennes in Frankreich. 2015 wechselte er dann nach Österreich zu Red Bull Salzburg.
Dayot Upamecano wohnt in München. Konkret soll er wie viele andere Bayern-Spieler im Münchner Luxus-Stadtteil Grünwald leben. Der genaue Wohnort ist allerdings öffentlich nicht bekannt.
Dayot Upamecano fährt einen Audi RS e-tron GT, der Teil der Dienstwagenflotte des FC Bayern München ist.
Zu Beginn seiner Karriere in Österreich und auch in Deutschland hat er sich meist von einem Dolmetscher unterstützen lassen. Inzwischen hat er öffentliche Auftritte auch auf Deutsch absolviert. Dafür nahm Upamecano regelmäßig Deutschunterricht beim FC Bayern.
Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob Dayot Upamecano Kinder hat.
Auch hierüber gibt es keine offiziellen Informationen. Er ist öffentlich sehr zurückhaltend, was sein Privatleben betrifft.
Dayot Upamecano verdient aktuell zehn Millionen Euro pro Jahr beim FC Bayern München. Sein Vertrag läuft im Juni 2026 jedoch aus, was sein Gehalt definitiv in die Höhe katapultieren lassen wird.
Upamecano hat bereits einige Titel sammeln können. In seiner Zeit bei Red Bull Salzburg konnte er jeweils zweimal den Österreichischen Supercup und die Meisterschaft gewinnen. Mit dem FC Bayern wurde er jeweils dreimal Deutscher Superpokalsieger und Deutscher Meister. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2025 U17-Europameister sowie 2021 Sieger der UEFA Nations League.
Dayot Upamecano hat bisher noch keinen Ballon d'Or gewinnen können.
Auch FIFA-Weltfußballer wurde Upamecano bis dato nicht.
Von seinen Mannschaftskameraden wird er meist nur "Upa" genannt.