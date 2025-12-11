Über das Doppelte des aktuellen Gehalts! BVB bietet Nico Schlotterbeck bei Vertragsverlängerung angeblich eine Rekordsumme

Eine Ausdehnung von Schlotterbecks noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers steht dem Vernehmen nach ganz oben auf der Agenda der Verantwortlichen um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl. Derweil sollen der FC Liverpool, der FC Barcelona und der FC Bayern München Interesse an einer Verpflichtung im Sommer zeigen.

Ein ernsthafter Vorstoß des deutschen Rekordmeister ist aber wohl nur zu erwarten, wenn Dayot Upamecano seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Die Bayern und der Franzose befinden sich schon seit geraumer Zeit in Verhandlungen, vor allem in der Gehaltsfrage soll es unterschiedliche Vorstellungen geben. Zuletzt war aber von einer Annäherung zwischen beiden Parteien berichtet worden.

In Liverpool läuft derweil der Vertrag von Ibrahima Konate aus, während Barca einen neuen Abwehrchef sucht. Die Katalanen müssen für unbestimmte Zeit auf Ronald Araujo verzichten, der mit mentalen Problemen zu kämpfen haben soll.