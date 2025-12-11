Borussia Dortmund will Nico Schlotterbeck angeblich mit einem Rekordgehalt von einem Verbleib überzeugen. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor.
Über das Doppelte des aktuellen Gehalts! BVB bietet Nico Schlotterbeck bei Vertragsverlängerung angeblich eine Rekordsumme
Schlotterbeck würde zum klaren Topverdiener aufsteigen
Demnach werde in Vereinskreisen gemunkelt, dass der BVB dem Führungsspieler jährlich bis zu 14 Millionen Euro (inklusive Boni) anbieten wolle. In den vergangenen Monaten war bereits von einem satten Gehaltssprung berichtet worden, sollte sich Schlotterbeck an die Borussia binden.
Die Rede war jedoch "nur" von einer Verdopplung seines aktuellen Jahressalärs, das fünf Millionen Euro betragen soll. Angesichts der hohen Nachfrage auf dem Transfermarkt wollen die Dortmunder nun offenbar nochmal eine Schippe drauflegen. Zum Vergleich: Niklas Süle, der derzeitige Topverdiener, bezieht ein Gehalt von rund elf Millionen Euro.
- Getty
Gerüchte um den FC Bayern, Liverpool und Barca
Eine Ausdehnung von Schlotterbecks noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers steht dem Vernehmen nach ganz oben auf der Agenda der Verantwortlichen um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl. Derweil sollen der FC Liverpool, der FC Barcelona und der FC Bayern München Interesse an einer Verpflichtung im Sommer zeigen.
Ein ernsthafter Vorstoß des deutschen Rekordmeister ist aber wohl nur zu erwarten, wenn Dayot Upamecano seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Die Bayern und der Franzose befinden sich schon seit geraumer Zeit in Verhandlungen, vor allem in der Gehaltsfrage soll es unterschiedliche Vorstellungen geben. Zuletzt war aber von einer Annäherung zwischen beiden Parteien berichtet worden.
In Liverpool läuft derweil der Vertrag von Ibrahima Konate aus, während Barca einen neuen Abwehrchef sucht. Die Katalanen müssen für unbestimmte Zeit auf Ronald Araujo verzichten, der mit mentalen Problemen zu kämpfen haben soll.
Schlotterbeck bald in jedem Spiel der Kapitän?
In Dortmund winkt Schlotterbeck neben einer Gehltserhöhung auch die Kapitänsbinde, die er auf lange Sicht von Emre Can übernehmen könnte. Seit seinem Wechsel vom SC Freiburg in der Saison 2022/23 für kolportierte 20 Millionen Euro ist der 26-Jährige zu einem der besten Verteidiger des Landes gereift.
Beim BVB gilt der deutsche Nationalspieler mittlerweile nicht nur als Leader, sondern auch als Identifikationsfigur. Dementsprechend deutlich wurde er auch nach der jüngsten Enttäuschung in der Champions League beim 2:2 gegen Bodö/Glimt, als er sich eine Reihe an Teamkollegen vorknöpfte.
Wie hoch sein Stellenwert ist, machte sich auch bei seiner Rückkehr im September bemerkbar. Nach monatelanger Verletzungspause beorderte ihn Trainer Niko Kovac bei erster Gelegenheit direkt wieder in die Startelf, seither stand er in beinahe in allen Spielen über 90 Minuten auf dem Platz - größtenteils als Kapitän, wenn Can verhindert war oder nicht spielte.
Nico Schlotterbeck beim BVB: Die Leistungsdaten in dieser Saison
- Spiele: 16
- Tore: 1
- Assists: 2
- Einsatzminuten: 1.400