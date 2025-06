Finale! Deutschland bekommt es im Endspiel der U21-EM mit England zu tun. Wer im TV und Livestream überträgt? Das erfahrt Ihr hier.

Deutschland vs. England heißt es im Finale der U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Ab 21 Uhr geht es am heutigen Samstag, dem 28. Juni, im NFS Bratislava zur Sache.

Dieser Artikel verrät, wo Ihr das Finale im TV und Livestream verfolgen könnt.