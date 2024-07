U19 EM heute live: Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Frankreich im LIVE STREAM und live im TV?

Heute findet das Spiel Türkei vs. Frankreich statt. Doch ab wann und wo könnt Ihr die U19 EM heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Bei der U19 EM 2024 in Nordirland steht der erste Spieltag in der Gruppe B auf dem Programm. Hierbei geht am Dienstag die Partie Türkei vs. Frankreich über die Bühne. Das Aufeinandertreffen findet im Seaview in Belfast, dem Stadion der Crusaders, statt.

Die türkische Auswahl qualifizierte sich als Erster der Gruppe 6 in der Eliterunde. Jetzt nehmen die Mondsterne zum siebten Mal an einer U19 EM Endrunde teil. Nach einem 0:2 gegen Deutschland von Ende März fädelte das Team von Senol Ustaömer ein 2:1 gegen Moldau, ein 5:0 gegen Aserbaidschan und am 10. Juni ein 3:0 gegen Kasachstan ein.

Die französische Nationalmannschaft setzte sich in der Gruppe 2 der Eliterunde durch. Damit feiern die Bleuets, die bei der U19 EM 2022 ins Halbfinale eingezogen waren, ihr Comeback bei einer Gruppenphase. Für den von Jean-Luc Vannuchi betreuten dreifachen Europameister hatte das Jahr mit einem 2:0 gegen Belgien und einem 1:0 gegen Holland begonnen. Es war am 26. März ein 0:2 gegen Litauen gefolgt. Zuletzt feierte Frankreich gegen Usbekistan ein 3:0 und am Freitag nach dem Elfmeterschießen ein 2:1.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Türkei vs. Frankreich bei der U19 EM.