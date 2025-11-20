Spektakulärer TV-Hammer! Neuer Sender sichert sich wohl Großteil der Rechte an der Champions League - DAZN geht leer aus

Für Fußballfans, die künftig Spiele der Bundesliga und der Champions League live anschauen wollen, würde dies bedeuten, dass sie bis zu fünf Abos benötigen würden - und mit Paramount+ eins, das bisher nur die wenigsten haben dürften.

Zwar ist Paramount+ seit 2022 in Deutschland auf dem Markt - der Streaminganbieter bietet überwiegend Eigenproduktionen an - doch da viele der Inhalte etwa auch bei Sky und Disney+ gezeigt werden, halten sich die Abozahlen noch in Grenzen.