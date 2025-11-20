DAZN dürfte ab 2027 nach sechs Jahren die Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland wieder verlieren, doch der große nationale Konkurrent Sky dürfte sie auch nicht wiederbekommen.
Spektakulärer TV-Hammer! Neuer Sender sichert sich wohl Großteil der Rechte an der Champions League - DAZN geht leer aus
Vielmehr soll die UEFA die derzeit ausgeschriebenen Rechte für den deutschen Markt erstmals an zwei Unternehmen aus den USA vergeben haben: An Amazon Prime Video, das bereits in der aktuellen Rechteperiode das Top-Spiel am Dienstag zeigt - und an den hierzulande noch recht unbekannten Streaminganbieter Paramount Plus, das sich den Großteil der Pakete gesichert haben soll.
TV-Beben um die CL: Hier sollen die Spiele ab 2027 laufen
Laut Bild sollen die Spiele der Champions League künftig auf diesen Sendern und Plattformen übertragen werden:
- Paramount+ erhält das Topspiel am Dienstag (bisher Amazon Prime Video)
- Amazon Prime Video erhält das Topspiel am Mittwoch (neues Recht)
- Paramount+ überträgt alle weiteren Partien am Dienstag und Mittwoch (bisher DAZN)
- Das erstmals ausgeschriebene Recht, ein Topspiel pro Spieltag auf der ganzen Welt übertragen zu dürfen, soll bisher keinen Käufer gefunden haben
- Das Finale der Champions League soll ebenfalls nur noch bei einem Streamingdienst laufen - nämlich bei Netflix, das im Fußball in Deutschland auch noch nicht aktiv war. Nur wenn ein deutsches Team das Finale erreicht, wird es im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden - das schreibt der Rundfunkstaatsvertrag vor.
Champions League: Paramount+ bietet in Deutschland aktuell fast nur Eigenproduktionen an
Für Fußballfans, die künftig Spiele der Bundesliga und der Champions League live anschauen wollen, würde dies bedeuten, dass sie bis zu fünf Abos benötigen würden - und mit Paramount+ eins, das bisher nur die wenigsten haben dürften.
Zwar ist Paramount+ seit 2022 in Deutschland auf dem Markt - der Streaminganbieter bietet überwiegend Eigenproduktionen an - doch da viele der Inhalte etwa auch bei Sky und Disney+ gezeigt werden, halten sich die Abozahlen noch in Grenzen.
DAZN bekommt künftig wohl die Europa League
Ganz leer ausgehen soll DAZN im internationalen Fußball aber nicht. Statt der Champions League soll der Ismaninger Sender ab 2027/28 offenbar die Europa League und Conference League übertragen. RTL, das die Wettbewerbe aktuell zeigt, soll dieses Mal keine Rechte erhalten haben.
Eine Bestätigung der betreffenden Sender steht aktuell noch aus.
TV-Hammer in der Champions-League: In den USA
International aber hat Paramount durchaus schon Erfahrung mit der Champions League. In den USA überträgt etwa die Paramount-Tochter CBS Sports Golazo die Königsklasse. Das von Kate Scott (früher unter ihrem Mädchennamen Kate Abdo Moderatorin der ersten Stunde bei Sky Sport News HD) und den früheren Fußballern Thierry Henry, Micah Richards und Jamie Carragher moderierte Rahmenprogramm hat es sogar zu einem Kultstatus gebracht.